Doktordan 'estetikli adamlar' serisi: İlk olarak Cem Yılmaz'ı anlattı

Doktor Sua Soysal , 'estetikli' lafının kadınların üzerine yapışmasını önlemek ve erkeklerin de iyi görünmek için estetik müdahaleleri başvurduğunu göstermek adına Twitter’da ‘estetikli adamlar’ isimli bir seri başlattı. Soysal ilk olarak komedyen Cem Yılmaz 'ı ele aldı

Soysal’ın üstteki fotoğraf için tespitleri şöyle oldu: “Burun ve kulaklara yapılmış çok başarılı cerrahi müdahaleler. Ayrıca kaşlara da dikkatinizi çekerim, microblading ve botox etkilerini ayırt edebildiniz mi?”

İkinci karşılaştırma fotoğrafı için “Gülüşe gelin yahu, komple protez yaptırmış abi, yakışır” diyen Soysal şöyle devam etti: “Ayrıca dar şakakların geriye doğru genişlemiş olduğuna dikkatinizi çekerim. Nefis şakak dolguları yapılmış. Sadece şakak değil, alın bölgesine de kaygı çizgileri için botox ve dolgu da yapılmış.”

Son fotoğraf içinse ‘gıdıya dikkat edilmesi’ gerektiğini dile getiren estetik uzmanı, “Gıdıya liposuction, hatta belki germe yapılıp, tüm çene hattı dolgu ile yeniden şekillendirilmiş” dedi. Soysal, paylaşımına şu şekilde devam etti:

"Evet gelelim ”Strategic hair planning” olarak adlandırdığım (kendim, şahsım, canım ben) saç-sakal-bıyık-kaş gibi kıllı unsurlar ile yüz ilişkisine. Saç çizgisinin geriye ya da ileri alınması alnı genişletip, daraltır. Ensenin traş yüksekliği boynu uzatıp kısaltır. Saç kulağı örtmek için kullanılabilir, sorun edenler için. Üst dudak,burun ucu ya da aralarındaki mesafe ile ilgili sorunları kamufle etmek için bıyık erkeklerin emrine yetişir. Çok ince ve geride bir üst dudak, sivri ve uzun burun ucu, aralarındaki mesafenin çok kısa ya da çok uzun olması halinde kurtarıcıdır.

Gelelim sakala; sakal çene ve gıdı hattı için şahane çözümler sunar. Kılların en adaletsiz olanı budur. Zira yaşlanmaya dair emareler en çok çene&gıdı&boyun hattında yerleşir. Ve 45-50 yaş sonrası erkeklerin sakala meyletmesi hiç tesadüf değildir. Kıllı unsurların yüzde yarattığı bu illüzyon etkisini Da Vinci ile başlayarak hemen tüm rönesans ressamlarının kullandığı ‘sfumato’ tekniğine benzetirim. Kılların yüz hatlarında sebep olduğu belirsizlik beyin tarafından olması gerektiği şekilde düzeltilerek algılanır. Bu görmenin temel prensiplerindendir, düzelterek görürüz. Yani iyileştirilmiş bir versiyondur belirsizlik halinde gördüğümüz. Bununla ilgili şahane çalışmalar, makaleler ve hatta sanat kitapları vardır. Bir ara onları da bulur paylaşırım. Ama sonuç olarak bu yanılgıyı adamlar şahane kullanırlar. ‘Erkekler yaşlanmaz’ miti bundandır. O sakalların ardına neler gizlendiğini bilseniz"

Paylaşımının sonunda Cem Yılmaz'a teşekkür eden ve seride başka 'estetikli adamlar'ı da inceleyeceğini belirten Doktor Soysal şunları söyledi:

"Sevgili @CMYLMZ, kadınları hunhar eleştirilere hedef olmaktan kurtarmaya bilmeden de olsa destek oldu. Kendisinin nezaketine sığınarak teşekkür ediyorum... Severek izliyoruz Doktorunuza saygılar

Zincire yeni EA’lar (Estetikli Adamlar) ile devam etmeden evvel hatırlatayım. Asla eleştirmiyorum, burada paylaştıklarım ve paylaşacaklarım çok başarılı, iyi örnekler. O nedenle anlaşılması güç zaten. Kötü iş anlaşılır ve örnek teşkil etmez, onlara ‘estetik’ diyemiyoruz zaten."