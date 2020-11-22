Doktora yapan genç isyan etti: Eğitim hayatım 24 yıl sürdü; kabak çekirdeği satıyorum

Yeniçağ TV’ye konuşan bir genç vatandaş "Sizin ekonominiz nasıl?" sorusuna uzun yıllardır eğitim gördüğünü, doktora yaptığını yeterli seviyede puanları olduğunu ancak mülakatlarda düşük puan verildiğinden şikayet ederek "Eğitim hayatım 24 yıl sürdü, Ulus’ta kabak çekirdeği satıyorum" yanıtını verdi.

Genç şunları söyledi;

"Doktora yapıyorum durum böyle işte. Dışardan başka şeyler söylenebilir ama yaşayanlar için durum böyle. Kendimi iyi hissetmiyorum, ilkokul lise mezunlarının başkan, milletvekili veya çeşitli görevlere geldiği bir ülkede üniversite, doktora mezunları boş geziyor. Sizce bu adaletli mi? İşi ehline vermiyorlar, bugün ekonomi batar yarın başka kurumlar batar."

"İş başvuruları yapıyorum 10 tane yerle konuştum, puanınız mı düşük diyeceksiniz, hayır. İyi derecede ALES, YDS puanım var. Gidiyoruz mülakatta 10-15 veriyor. Kendi adamına 80 veriyor. Biz de burada çekirdek satıyoruz, hakkım helal mi değil. Bir ömür boyu haram para yiyecekler. Bazı şeyler benim elimde değil, bunları değiştiremiyorum. Olmayınca bir yerlerden başlamak gerekiyor. Kaybolan yıllar işte kayıp nesil. Mülakatlarda üst kesimlerin, siyasi bağlantılarla o listeye dahil edildiğini gördüm."