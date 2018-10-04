Doktora silahlı saldırıya, Sivas'ta meslektaşlarından tepki

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- İSTANBUL\'da özel bir hastanenin psikiyatri servisinde görevli, Dr. Fikret Hacıosman\'ın bir hastası tarafından öldürülmesine Sivas\'taki meslektaşları tepki gösterdi.

İstanbul Bahçelievler\'de bulunan özel bir hastanenin psikiyatri servisinde görevli Uzm. Dr. Fikret Hacıosman\'ın, hastası tarafından öldürülmesi, Sivas-Erzincan Tabip Odası tarafından Numune Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasıyla kınandı. Açıklamaya doktorlar, sağlık çalışanları ile Türk Sağlık-Sen, Sağlık Sen, Hak-Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile Medicana Sivas Hastanesi yetkilileri katıldı.

Grup adına açıklama yapan Sivas-Erzincan Tabip Odası Başkanı Hüseyin Gökgöz, cinayeti kınadıklarını, lanetlediklerini ve son olmasını temenni ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

\"2 Ekim Salı günü İstanbul’da bir özel hastanede çalışan meslektaşımız Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, polikliniğinde hastası tarafından silahlı saldırıya uğrayarak başından yaralanmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı günün gecesi yoğun bakımda hayatını kaybetmiştir. Merhum meslektaşımıza Allah’tan rahmet kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. İnsanın sağlık sorunlarını çözmek, yaşam kalitesini artırmak için yemin ettiğimiz mesleğimizi icra ederken, yardım ettiklerimizin saldırısıyla hayatımızı kaybetmek, içimizi daha da acıtmaktadır. Mesleğine hayatını adayan, hastaları için gece gündüz demeden fedakarca çalışan biz hekimlerin ve sağlık çalışanlarının tek amacı, hastaları iyileştirmektir. Gayeleri hayat kurtarmak olan meslektaşlarımızın hayatlarını ellerinden almaya yönelen şiddet eylemlerini hiçbir şekilde kabul etmiyor, sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti esefle kınıyoruz. Milletimize daha iyi sağlık hizmeti ve daha kaliteli bir yaşam sunmak için uzun ve zor eğitimi tamamlayarak göreve başlayan bizlerin istek ve dileklerine sessiz kalınmaması, sağlık sisteminin sağlıklı devamı için şarttır. Sivas-Erzincan Tabip Odası olarak sorumluluğumuzu yerine getiriyor ve başta Sağlık Bakanımız olmak üzere ilgili makamları hassasiyetle ve ivedilikle sağlıkta şiddet konusunda bir an önce önlem almaya davet ediyoruz. Bu cinayeti bir kez daha kınıyor, lanetliyor ve son olmasını temenni ediyoruz.\"

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