Doktora saldırıya taksitli ceza

Aksaray'da, 2 yıl önce Ömer Kaşif Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen Rışvan Sağlam, yakını için ilaç yazdırma talebine olumsuz yanıt veren aile hekimi Dr. Mehmet Gürkan Turan'a saldırıp, parmağını kırdı. Turan'ın şikayeti üzerine açılan davada Sağlam, 'kasten yaralama'dan 1 yıl 4 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sağlam'a 'tehdit' suçundan da 25 gün adli para cezası karşılığı olan 500 lirayı 5 taksitle ödemesi koşuluyla para cezası verildi. Cezaların hükmünün açıklanması geri bırakıldı.

Olay, 24 Mart 2016 tarihinde, Ömer Kaşif Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Sağlık merkezine gelen Rışvan Sağlam, yakınına ilaç yazdırmak için aile hekimi Dr. Mehmet Gürkan Turan'ın odasına girdi. Turan, hasta olmayana ilaç yazamayacağını, yardımcı olmak istese bile hastaya ait olduğu belirtilen evrakın yurt dışı sigortası olduğu için ilaç yazmasının mümkün olmadığını Sağlam'a söyledi. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Sağlam, Turan'a saldırdı. Arbede sırasında Turan'ın sol elinin bir parmağı kırıldı. Çalışanların müdahalesiyle kavga sona erdi. Turan'ın şikayeti üzerine Sağlam hakkında, 'kasten yaralama ve tehdit' suçundan dava açıldı.

Aksaray 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Rışvan Sağlam, savunma yaptı. Doktorun kendisine bağırdığını ileri süren Sağlam, ''Odadan çıkmak için kapıya yöneldim. Bu sırada doktor yerinden kalkıp, üzerime yürüdü. Karşılıklı olarak birbirimizin yakalarından tuttuk. Aramızda itiş- kakış oldu. Koridora çıktığımızda ayırdılar. Parmağının nasıl kırıldığını bilmiyorum. Sadece yumruk salladım, hakarette bulunmadım'' dedi.

500 lira adli para cezası

Mahkeme heyeti, Rışvan Sağlam'ı 'kasten adam yaralama' suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sağlam'ın, 'tehdit' suçunda da 25 gün adli para cezası karşılığı olan 500 lirayı ekonomik durumu nedeniyle 5 eşit taksitle ödemesine karar verildi. Her iki cezanın da hükmünün açıklanması geri bırakıldı.

Doktordan karara tepki

Saldırıya uğrayan Dr. Mehmet Gürkan Turan, saldırganın yanındaki kadınla daha önce 2 kez ilaç yazdırmaya geldiğini, hastanın felçli ve yatalak olduğunu söylemesi üzerine yardımcı olduğunu belirtti. Saldırganın son geldiğinde ise insülin ilacı yazdırmak istediğini anlatan Turan, şunları söyledi:

''Elinde evrakla bana geldi ve insülin yazmamı istedi. Ben hangi insülin olduğunu sorduğumda evrakı verdi. Elindeki evrak yurt dışındaki sigorta kağıtları. Biz burada yurt dışı sigortalarda hastaya hangi ilacın yazıldığını göremiyoruz. Ben de durumu anlattım. Bana 'Bilgisayardan bak o zaman' dedi. Ben yine yurt dışı sigortaların daha önce hangi ilacı kullandığını göremediğimiz söyledim. Bana hakarette bulundu. Ben de 'Hasta benim annem ve babam değil ki hangi ilacı kullandığını bileyim. Siz hangi insülin ise söyleyin yardımcı olayım' dedim. Sonra elindeki evrakı yüzüme fırlattı. Ben ayağa kalktım. Ayağa kalktığımda yanıma gelip, yakamı tuttu. Ben de onun elini tutum. Kapı açık olduğu için beni dışarı savurdu. O sırada birkaç yumruk salladı ama yumruk bana isabet etmedi. Sonra dışarıdakiler ayırdı. Parmağımın kırıldığını fark ettim. Alçıya aldık ve hakkında şikayette bulunduk.''

Verilen cezalara şaşırdığını belirten Turan, ''500 lira para cezası veriliyor ve bu da maddi durumu göz önüne alınıp, 5 taksitle ödenmesine karar veriliyor. Olaya itiraz etmeyi düşünmedim. Çünkü bu konuda güven sarsıntısı yaşadım'' dedi.

"Şiddeti önlemek için caydırıcı cezalar olması gerek"

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Şenol Atakan da kararın, doktorlara yapılan şiddet kadar kendilerini üzdüğünü belirterek, sağlıkta şiddeti önlemek için caydırıcı cezalar olması gerektiğini belirtti. Caydırıcı cezalar olmadığı takdirde şiddetin gün geçtikçe artacağını kaydeden Atakan, ''Sağlığa şiddetin artması, sağlık hizmetinin kalitesini etkileyecektir. Hatta durdurma noktasına getirecektir. Şimdiden tedbir almazsak şiddet kısa vadede daha da artacaktır. İnsanlar kendini güvende hissetmezse dövülür, parmakları kırılır, öldürülürlerse bu hizmetleri olumsuz etkiler'' diye konuştu.