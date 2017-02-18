Doktora öğrencisi, yanlışlıkla bomba yaptı!

İngiltere'de Bristol Üniversitesi'nde bir doktora öğrencisi kimya laboratuvarında başka bir şey üzerinde çalışırken kazayla, 2007'de Londra'da 52 kişinin öldüğü 750 kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan bombaların aynısı yaptı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, üniversiteden yapılan açıklamada, adı belirtilmeyen öğrencinin 3 Şubat'ta farkında olmadan TATP olarak bilinen Triaseton Triperoksid geliştirdiği belirtildi.

Elde edilen kimyasal bileşimin patlayıcı olduğunun farkına varılmasından sonra okul boşaltılmış, patlayıcı bir parkta imha edilmişti.

Bu patlayıcının Londra'nın yanı sıra, 2015'te Paris, geçen yıl da Brüksel'deki saldırılarda kullanılan bombaların aynısı olduğu belirtiliyor.