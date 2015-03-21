Doktora küfür edene 7 bin lira para cezası

Niğde'de, 112 Acil Çağrı Merkezinde görevli nöbetçi doktora telefonda küfrettiği öne sürülen hasta yakını, açılan davada 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 7 bin 80 lira para cezasına çarptırıldı.

Hüyük Köyü'ndeki merkez 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri istasyonuna gelen F.Ç. çocuğuna iğne yaptırmak istedi. F.Ç, sağlık personelinin, reçetesi olmayan iğneyi yapamayacağını söylemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli nöbetçi doktor B.D'yi telefonla arayarak iğnenin yapılması için onay istedi.

B.D. ise antibiyotik içerikli iğnenin reçetesiz yapılamayacağını belirterek, oluşabilecek yan etkileri ve riskleri anlattı. F.Ç, doktor reçetesi getirirse yardımcı olabileceklerini söyleyen B.D'ye tepki göstererek, küfür etti ve telefonu kapattı.Doktor B.D'nin Cumhuriyet Savcılığına şikayeti üzerine F.Ç. hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava sonucunda F.Ç'ye 7 bin 80 lira para cezası verildi.

Günde 900 asılsız çağrı geliyor

Niğde Sağlık Müdürü Yılmaz Yücel, yaptığı açıklamada 112 Acil Çağrı Merkezi'ne günde bin 500 çağrının geldiğini, bunlardan ancak 600'ünün gerçek vakalarla ilgili olduğunu söyledi. Yücel, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin il içerisinde en geç 10, kırsal kesimlerde ise en geç 30 dakikada vakalara ulaştığını, personelin adeta zamanla yarıştığını ifade etti.

Asılsız ihbarlar ya da başka sebeplerle arayan herkesin bir gün acil sağlık hizmetine ihtiyacı olabileceğini düşünmesini gerektiğini vurgulayan Yücel, "Vatandaşlarımızı buradan uyarmak istiyorum, acil çağrı merkezini gereksiz yere aramasınlar. O sırada acil sağlık yardımına ihtiyacı olan bir kişi telefon meşgul edildiği için bize ulaşılamayabilir" dedi.

Merkezi meşgul eden kişilere Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldığını, asılsız ihbarda bulunan, hakaret ve küfür eden kişilere de dava açıldığını ve mahkeme sonucunda para cezalarına çarptırıldıklarını dile getiren Yücel, şunları kaydetti:

"Acil çağrı merkezinde görevli sağlık personelimiz gerçekten özverili bir şekilde çalışmaktadır ancak zaman zaman vatandaşlardan risk oluşturabilecek ve hastanın sağlığını tehdit edebilecek bilinçsiz talepler geliyor. Bu olayda

yaşandığı gibi reçetesiz iğne yapılması istenebiliyor. İsteği karşılanmayan kişiler hekim arkadaşımız hakaret ve küfür edebiliyor. Bu tür saldırıların yargıda cezasız kalmadığının bilinmesi gerekiyor."