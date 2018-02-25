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Doktora, '16 yaşındaki kız çocuğuna taciz' soruşturması

KIRKLARELİ, (DHA) - KIRKLARELİ Devlet Hastanesi'nde görevli doktor D

25 Şubat 2018 15:29

KIRKLARELİ, (DHA) - KIRKLARELİ Devlet Hastanesi\'nde görevli doktor D.N. hakkında, muayene sırasında 16 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Polis, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, doktorun da ifadesine başvurdu.
Kırklareli Devlet Hastanesi\'ne, geçen hafta içi, rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından getirilen 16 yaşındaki kız çocuğu, kardiyoloji uzmanı D.N. tarafından tedavi edildi. Tedavinin ardından kız çocuğu, ailesine, doktor tarafından muayene edildiği sırada taciz edildiğini söyledi. Bunun üzerine aile, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek, doktor hakkında şikayette bulundu.
Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı üzerine polis, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarına incelenmek üzere el koyup, doktor D.N.\'nin ifadesini aldı. Doktor, iddiaya göre, hakkındaki suçlamaları reddetti ve yıllık izne ayrıldı.
Cumhuriyet Savcılığı\'nca doktor D.N. hakkında soruşturma sürdürülürken, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da inceleme başlatıldı.

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