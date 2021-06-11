Doktor Zeynep'i öldüren eşine, 6 ay önce yaralamadan dava açılmış

Ankara'da, 10 Mayıs'ta, 9 ay önce evlendiği kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı, ellerini bağlayıp, işkence yaparak öldürülen Mehmet Erdoğan'ın cinayetten 6 ay önce de eşine şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Mehmet Erdoğan hakkında bu nedenle 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan dava açıldığı belirlendi.

Mehmet Erdoğan, 9 ay önce ikinci evliliğini yaptığı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan ile 10 Mayıs günü Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştı. Mehmet Erdoğan, tartışma sırasında evde bulunan eşinin ilk evliliğinden olan oğlu A.A.'yı (16) dövüp, ellerini bağlayarak odaya kilitledikten sonra Zeynep Erdoğan'ı bıçaklayarak öldürdü. Erdoğan, eşine ait otomobille kaçarken, olay A.A.'nın ellerindeki ipi çözüp, dışarıya çıkarak yardım istemesi üzerine ortaya çıktı. Polis tarafından kısa sürede yakalanan Erdoğan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





Yaralamadan dava açılmış

Zeynep Erdoğan'ın evlendikten yaklaşık 3 ay sonra, Mehmet Erdoğan'ı şiddet uyguladığı için şikayet ettiği ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eşinin boğazını sıkıp, darbeden Mehmet Erdoğan hakkında, 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı belirlendi. Zeynep Erdoğan'ın avukatının, cinayetten kısa süre önce mahkemeye şikayetinden vazgeçtiği yönünde dilekçe verdiği; ancak suçun eşe karşı işlenmesi nedeniyle yargılamanın Ankara 33’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürdüğü bildirildi. Yine Zeynep Erdoğan’ın şikayeti üzerine Mehmet Erdoğan hakkında 'güveni kötüye kullanma' suçundan da ayrı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Kredi kartları ve noter vekaletini alarak kaçmış

Ailenin avukatı Ganican Emin Yılmaz, şüphelinin cinayetten sonra verdiği ifadesinde Zeynep Erdoğan'ı suçladığını belirterek, "Cinayetten sonra Zeynep Erdoğan’a ait kredi kartları ile noter vekaletini de da alarak kaçmış. Alınan ifadeler ve şüphelinin daha önce dolandırıcılık suçundan ceza alması, çek senetle ilgili birçok suç kaydının bulunması, aslında olayın neden meydana geldiğini ortaya koyuyor. Cinayet soruşturması dışında biz bu konuda da gerekli evrakları tamamladıktan sonra şikayetçi olacağız" diye konuştu. (DHA)

TIKLAYIN - Doktor Zeynep Erdoğan, eşi Mehmet Erdoğan tarafından işkence edilerek öldürüldü!