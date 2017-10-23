Doktor, Valiliğin önünde protestoda bulundu

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, otomobilin üzerine yazılar yapıştırarak Kocaeli Valiliği\'nin önüne gelen bir doktor protestoda bulundu. Döner sermaye ile ilgili tepkisini göstermek istediğini belirten doktor, aracından inmedi. Otomobil içerisindeki doktor ile birlikte çekiciye yüklenerek olay yerinden götürüldü.

Olay bugün öğle saatlerinde, Kocaeli Valiliği\'nin \'D\' kapısının önünde meydana geldi. Üzerinde kağıda yazılmış yazılar bulunan, 06 YRB 78 plakalı otomobil kapının önünde durunca polis uyarıda bulundu. Otomobildeki kişinin doktor E.K. olduğu belirlendi. Yazılarda, yöneticilere olan tepkilerini gösteren doktor E.K. polisin uyarılarına rağmen araçtan inmedi. Bunun üzerine olay yerine çekici istenildi. Doktorun bulunduğu araç çekiciye yüklenerek olay yerinden götürüldü. Doktor E.Y. ifadesinde döner sermaye ile ilgili haksızlıklara dikkat çekmek amacıyla protestoda bulunduğunu söyledi.



FOTOĞRAFLI