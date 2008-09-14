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Spor

'Doktor' Rossi ilk cepte

Sürücüler klasmanının 262 puanlı lideri İtalyan efsanesi Rossi MotoGP 2008 Sezonu'nun 14. ayağı olan ABD Grand Prixi'nin Indianapolis Motor Speedway'deki sıralama turlarında 1:40.776'l

14 Eylül 2008 03:00

Sürücüler klasmanının 262 puanlı lideri İtalyan efsanesi "Doktor" Valentino Rossi MotoGP 2008 Sezonu'nun 14. ayağı olan Amerika Birleşik Devletleri Grand Prixi'nin Indianapolis Motor Speedway'deki sıralama turlarında 1:40.776'lık derecesiyle Fiat Yamaha'yı ilk cebe oturttu.

MotoGP 2008 Sezonu'nun 14. ayağı olan Amerika Birleşik Devletleri Grand Prixi'nin sıralama turları Indianapolis Motor Speedway'de yapıldı.

Sürücüler klasmanının 262 puanlı lideri İtalyan efsanesi "Doktor" Valentino Rossi 1:40.776'lık derecesiyle Fiat Yamaha'yı ilk cebe oturturken, kariyerinde de ilk kez Indianapolis'ta pole pozisyonunu kazandı.

Bu sezonun son 7 yarışı öncesinde düzenlenen sıralama turlarında pole pozisyonunu elde eden son dünya şampiyonu Avustralyalı Casey Stoner 1:40.860'la ikinci olurken, Rossi'nin takım arkadaşı çaylak İspanyol Jorge Lorenzo 1:41.177'yle 3. cebin sahibi oldu.

1 Valentino Rossi Yamaha Factory 1:40.776
2 Casey Stoner Ducati MotoGP 1:40.860
3 Jorge Lorenzo Yamaha Factory 1:41.177
4 Nicky Hayden Honda HRC 1:41.271
5 Ben Spies Suzuki MotoGP 1:41.464
6 Randy De Puniet Honda LCR 1:41.492
7 Andrea Dovizioso Honda Scot 1:41.744
8 Daniel Pedrosa Honda HRC 1:41.754
9 Antonio Elias Ducati Pramac 1:41.886
10 James Toseland Yamaha Tech3 1:41.897
11 Colin Edwards Yamaha Tech3 1:41.934
12 Alex De Angelis Honda Gresini 1:41.969
13 Loris Capirossi Suzuki MotoGP 1:42.305
14 Sylvain Guintoli Ducati Pramac 1:42.405
15 Chris Vermeulen Suzuki MotoGP 1:42.551
16 John Hopkins Kawasaki Racing 1:42.673
17 Shinya Nakano Honda Gresini 1:42.732
18 Marco Melandri Ducati MotoGP 1:43.807
19 Anthony West Kawasaki Racing 1:43.931

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