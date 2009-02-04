T24 LogoT24 Logo
Gündem

Doktor olmak yerine bombacı oldu!

Üzerinde patlayıcı düzenekle yakalanan PKK'nın canlı bombası O.A. tıp fakültesini bırakarak terör örgütüne katılmış.

04 Şubat 2009 02:00

İstanbul ve Diyarbakır'da eylem hazırlığındayken, üzerindeki patlayıcı düzenekle yakalanan terör örgütü PKK'nın canlı bombası O.A. tıp fakültesini bırakarak terör örgütüne katılmış.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, sanık O.A'nın tıp fakültesi öğrencisiyken, okuldan ayrılarak terör örgütüne katıldığı belirtildi.

Sanık O.A'nın 1996 yılında girdiği üniversite sınavlarında Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandığı ve aynı dönemde okula kayıt yaptırdığı kaydedildi.

İstanbul'da katıldığı yasa dışı bir gösteri nedeniyle tutuklanan sanık O.A'nın 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu ve eğitimine devam ettiği belirtilen iddianamede, sanığın bu kez lise yıllarında karıştığı bir olay nedeniyle arandığını öğrendiği ve bu nedenle okulu bırakıp, sahte bir kimlikle yaşamaya başladığı bildirildi.

2002 yılında sahte kimlikle yakalanan O.A'nın ceza evinde bir süre kaldıktan sonra terör örgütü PKK'ya katılmaya karar verdiği anlatılan iddianamede, sanığın İran üzerinden Irak'ın kuzeyindeki Hakurk kampına geçtiği belirtildi.

Burada özellikle bomba ve sabotaj eğitimi alan O.A'nın terör örgütünün özel kuvvetler birimine seçildiği kaydedildi.

İlk hedef İstanbul

Sanık O.A'nın metropol kentlerde ses getirecek bombalı eylemler yapmak üzere görevlendirildiği kaydedilen iddianamede, bir süre sahte kimlik temin edemeyen sanığın eylem yapmayı planladığı İstanbul'a gitmeden önce Diyarbakır'a geldiği belirtildi.

Burada üniversitede birlikte okuduğu doktor B.S'den yardım istediği belirlenen sanık O.A'nın daha sonra eylem için İstanbul'a gittiği bildirilen iddianamede, burada eylem için yeterli patlayıcı bulamadığı için tekrar Diyarbakır'a geri döndüğü kaydedildi.

Sanık O.A'nın üzerinde canlı olarak ele geçmemek için sürekli patlamaya hazır patlayıcı düzeneği bulundurduğu anlatılan iddianamede, sanığın, B.S'nin kullandığı araçta polisin yaptığı yol kontrolleri sırasında yakalandığı belirtildi.

Bomba yüklü aracı hazırlamış

Terör örgütünün “Hakkı” kod adlı bölge sorumlusunun O.A'ya bombalı bir eylem yapmak üzere talimat verdiği anlatılan iddianamede, örgütün “Rubar” kod adlı Diyarbakır sorumlusunun da aynı görev için “Botan” kod adlı Erdal Polat'ı görevlendirdiği belirtildi.
Yedi kişi ölmüştü

Bombalı eylem yapmak için görevlendirilen iki terör örgütü üyesinin Diyarbakır'da tesadüfen karşılaştığı ve ortak bir eylem yapmaya karar verdikleri ifade edilen iddianamede, sanık O.A'nın hazırladığı uzaktan kumandalı bomba düzeneğini, 3 Ocak 2008 tarihinde 6'sı öğrenci 7 kişinin yaşamını yitirdiği olayda patlatılan araca yerleştirdiği kaydedildi.

İddianamede, patlamanın ardından sanık O.A'nın Diyarbakır'dan ayrıldığı, Erdal Polat'ın ise yakalandığı belirtildi.

8 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

İddianamede, sanık O.A hakkında, “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçundan 1, “Patlayıcı madde kullanmak suretiyle kasten adam öldürme” suçundan da 7 kez olmak üzere toplam 8 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle cezalandırılması istendi.

Sanık O.A'nın ayrıca “bomba kullanmak suretiyle genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “örgütün faaliyetleri kapsamında tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması” suçlarından da 37 yıla kadar hapsi istendi.

Sanık B.S'nin de “Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde başlanacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24