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Yaşlı adamı odasında azarlayan doktora soruşturma

İzmir'deki bir sağlık ocağında, bir doktorun odasına giren yaşlı hastaya bağırması, sosyal medyada tepkiye neden oldu

21 Haziran 2016 20:46

İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu mahallesindeki bir sağlık ocağında, doktor yemek saatindeyken yaşlı bir hasta, doktorun odasında beklemeye başladı. Doktor yemekten dönünce odasında hastayı görünce, bağırarak dışarı çıkmasını söyledi.

Doktor, yaşlı hastaya “Bir şeyim kaybolursa seni şikayet edeceğim” diye bağırdı.

 

"Bütün cüzdanımı boşaltmışsındır belki"



Yaşlı adamın, “Ara, her şeyini kontrol et, ondan sonra şikayet edersin” sözleri üzerine daha da sinirlenen doktor “Saygısız, sizden mi öğreneceğiz insanlığı biz? İnsan bir kusura bakma der, mahçup olur. Bütün cüzdanımı boşaltmışsındır belki, ne bileyim içeri girip oturacağını ben” diye bağırdı.

 

"Bir şeyim eksik olsun göreceğim"

 

Yaşlı hastanın, cüzdanını kontrol etmesini söylemesi üzerine ise doktor “Bir şeyim eksik olsun göreceğim, seni bulacağım ben, hiç merak etme…” dedi.


Olaya ilişkin bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, izleyenlerin doktoru eleştiren yorumlar bulundu ve doktora tepki gösterdi.

Olaya ilişkin bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, izleyenler doktoru eleştiren yorumlarda bulundu ve tepki gösterdi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, doktor B.T., hakkında soruşturma başlattı.

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