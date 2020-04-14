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Doktor Nihat Dayanıklı Koronavirüs'ten hayatını kaybetti; eczacı eşi tedavi görüyor

14 Nisan 2020 19:16

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uzun yıllar doktorluk yapan Nihat Dayanıklı Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Doktorun eczacı eşinin tedavisi devam ediyor.

Ege Üniversitesi Hastanesi’nde uzun yıllar Üroloji Kliniği Başasistanı olarak görev yapan Opr. Dr. Nihat Dayanıklı, yaklaşık 3 hafta önce Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yapılan testlerin ardından Dayanıklı’ya Koronavirüs teşhisi konuldu.

Yaklaşık 3 hafta süren tedavi sürecinin ardından Dayanıklı, tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Dayanıklı’nın eczacı eşi Sibel Gültekin Dayanıklı’nın da aynı hastanede Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi. Çiftin, iki çocuklarının olduğu öğrenildi.

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