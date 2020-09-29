Doktor Mihriban Yıldırım: Yatılı Kuran kurslarındaki çocuklarda vakalar artıyor

DİSK Dev-Sağlık İş MYK Üyesi ve Sağlık Bakanlığı'nın filyasyon ekibinde yer alan Doktor Mihriban Yıldırım, Bolu’da bir aylık filyasyonda görevi deneyimlerini Twitter hesabından paylaştı. Yıldırım, Yıldırım, il hıfzıssıhha kararı ile eğitime devam eden ve kapasite artıran Kuran kurslarında Koronavirüs vakaların patlak verdiğini yazdı.

Mihriban Yıldırım'ın aktardığına göre Kuran kursu yönetimi, hıfzıssıha kurulu kararıyla Yüzde 30'luk kapasitesini yüzde 50'ye çıkardı. Kapasitenin yükseltilmesinin ardından yurtlarda Koronavirüs vakaları artışa geçti.

Twitter hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunan Yıldırım, tarikat yurtlarında kalan çocukların durumlarının ise daha kötü olduğunu dikkat çekti. Yıldırım'ın iddiasına göre, tarikat yurdunda Koronavirüs'e yakalanan çocuğu almaya giden filyasyon ekiplerine yurdun kapısı açılmadı ve faaliyette olmadıkları söylendi.

Dr. Mihriban Yıldırım'ın paylaşımları şöyle:

- Bugün filyasyonda son günümdü. 1 aylık deneyimlerimi paylaşmaya çalıştım. Son deneyimimi paylaşıp bitireyim: kuran kursları ve tarikat yurtları ne durumda kısaca anlatmak istiyorum.

- Yatılı bölge kuran kursunda pozitif vakalar çıkması nedeniyle çocuklara tarama yaptık. Milli eğitime bağlı okullar yüz yüze eğitime hazır hale getirilmezken kuran kursları haziran ayından beri il hıfzıssıhha kurullarının kararıyla yatılı eğitimlere devam etti.

- Kuran kursunun müdürü yüzde 30 kapasiteyi kurul kararıyla yüzde 50'ye kadar çıkardıklarını söyledi. Yüzde 50'ye çıkınca Covid - 19 vakaları görülmeye başlanmış. İl hıfzıssıhha kurulu kuran kurslarında eğitimin devam etmesine nasıl ve neye göre karar veriyor acaba?

- Yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için yeterli ve gerekli önlemler alınamazken nasıl oluyor da kuran kursları yatılı şekilde faaliyet verebiliyor? Bu yasal koruma altında devam ederken bir de denetimden uzak olan tarikat yurtları var.

- Filyasyon ekiplerimizden biri pozitif bir çocuğu karantinaya almaya gittiğinde yurtta kaldığını öğreniyor. Fakat belirtilen yurda gidilince bağlı olduğu okulun müdürü ekibi içeri almıyor, yurdun faaliyette olmadığını söylüyor. Oysa yurt bir tarikata bağlı olarak faaliyette.

- Aile ve çocuğun beyanı bu yönde. Pozitif vakanın çıktığı yurt hızlıca boşaltılıyor ve Covid - 19 taraması yapılmasına müsaade edilmiyor. Sonuçta, Kuran kursları il hıfzıssıhhanın onayıyla, tarikatlar da denetimsiz olarak pandemide eğitim boşluğunu fırsata çevirmiş durumda.