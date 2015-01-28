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Dünya

Doktor Mehmet Öz’ün tavsiye ettiği diyet haplarının zayıflatmadığı ortaya çıktı

Yeşil kahve diyeti haplarının üreticisi olan firmaya 9 milyon dolar ceza kesildi

28 Ocak 2015 13:10

Türk asıl­lı AB­D’­li dok­tor Meh­met Öz’­ün prog­ra­mın­da ye­şil kah­ve çe­kir­de­ği gı­da tak­vi­ye­si­ni ta­nıt­ma­sı­nın ar­dın­dan sa­tış­lar­da pat­la­ma ya­şan­mış­tı. Yeşil kahve diyeti haplarının zayıflatmadığının ortaya çıkmasının ardından, Fe­de­ral Ti­ca­ret Ko­mis­yo­nu, prog­ra­ma çı­kan ila­cın pa­zar­la­ma­cı­la­rın­dan Lind­sey Dun­can ve Pu­re He­alth LLC ve Ge­ne­sis To­day şir­ket­le­ri­ne 9 milyon dolar ceza kes­ti. 

Bugün gazetesinden yer alan habere göre Dun­can, Meh­met Öz’­ün prog­ra­mı­na çık­tı­ğın­da hap­la­rın 12 haf­ta­da spor yap­ma­dan ne­re­dey­se 10 ki­lo ver­dir­di­ği­ni ve vü­cut ya­ğın­da yüz­de 16’lık bir azal­ma­ya yar­dım­cı ol­du­ğu­nu öne sür­müş­tü. Dun­can, söy­le­dik­le­ri­nin bi­lim­sel açık­la­ma­la­rı­nın ol­du­ğu­nu da id­di­a et­miş­ti.

 

‘Bilimsel olarak şüpheliydi’

 

Fe­de­ral Ti­ca­ret Ko­mis­yo­nu­’n­dan ko­nuy­la il­gi­li ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Ye­şil kah­ve çe­kir­de­ğindeki gı­da tak­vi­ye­si­nin bi­lim­sel açık­la­ma­sı şüp­he­liy­di. Bu gı­da tak­vi­ye­si­nin Dun­ca­n’­ın söy­le­dik­le­ri­ni yap­tı­ğı­na da­ir hiç­bir de­lil yok. Lind­say Dun­can ve fir­ma­la­rı bu gı­da tak­vi­ye­si hak­kın­da yan­lış rek­lam ya­pa­rak mil­yon­lar­ca do­lar ka­zan­dı­” de­nil­di.

 

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