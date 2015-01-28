Doktor Mehmet Öz’ün tavsiye ettiği diyet haplarının zayıflatmadığı ortaya çıktı

Türk asıllı ABD’li doktor Mehmet Öz’ün programında yeşil kahve çekirdeği gıda takviyesini tanıtmasının ardından satışlarda patlama yaşanmıştı. Yeşil kahve diyeti haplarının zayıflatmadığının ortaya çıkmasının ardından, Federal Ticaret Komisyonu, programa çıkan ilacın pazarlamacılarından Lindsey Duncan ve Pure Health LLC ve Genesis Today şirketlerine 9 milyon dolar ceza kesti.
Bugün gazetesinden yer alan habere göre Duncan, Mehmet Öz’ün programına çıktığında hapların 12 haftada spor yapmadan neredeyse 10 kilo verdirdiğini ve vücut yağında yüzde 16’lık bir azalmaya yardımcı olduğunu öne sürmüştü. Duncan, söylediklerinin bilimsel açıklamalarının olduğunu da iddia etmişti.
‘Bilimsel olarak şüpheliydi’
Federal Ticaret Komisyonu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yeşil kahve çekirdeğindeki gıda takviyesinin bilimsel açıklaması şüpheliydi. Bu gıda takviyesinin Duncan’ın söylediklerini yaptığına dair hiçbir delil yok. Lindsay Duncan ve firmaları bu gıda takviyesi hakkında yanlış reklam yaparak milyonlarca dolar kazandı” denildi.