Doktor Mehmet Öz Koronavirüs'e karşı alınabilecek önlemleri anlattı

Dünyaca ünlü kalp doktoru Mehmet Öz, astım, diyabet ve kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olanların Koronavirüs'e karşı tehdit altında olduğunu söyledi ve alınabilecek önlemleri anlattı.

Paniğe gerek olmadığın söyleyen Öz, basit önlemlerle virüsten korunulabileceğini söyledi.

Çoğu vakanın şiddetli olmadığını söyleyen Mehmet Öz, "En yüksek risk altında olanlar yaşlı insanlar. Astım, diyabet, kalp hastalığı gibi kronoik rahatsızlığı olanlar da ciddi bir enfeksiyon geliştirme riski altında" dedi.

Doktor Öz, virüs önlemlerini ise şöyle sıraladı:

Yeterli uyku, düzenli egzersiz, soluduğunuz havayı nemlendirin, el sıkışmayın, yüzünüze dokunmayın.

Koronavirüs

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) dünden bugüne 5 binden fazla kişiyi daha etkiledi, vaka sayısı 119 bin 96'ya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de de ilk vakanın görüldüğünü açıklaması üzerine Türkiye ve dünyada salgına ilişkin endişeler yüksek boyutlara ulaştı.

Dünya genelinde Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 4.284'e ulaştı. CNN'in aktardığına göre ABD'de vaka sayısı 1000'e ulaştı böylece Pazar gününden bu yana ABD'deki vakalar 2 katına çıkmış oldu. New York eyaletini yanı sıra 92 vaka görülen Michigan ve Massachusetts eyaletlerinde de acil durum ilan edildi.

10 binden fazla vaka ile Avrupa'nın yeni tip Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkesi olan İtalya'da ülkenin kuzeyinde yürürlüğe sokulan karantina uygulaması, dün ülkenin tamamında başladı. Vatandaşlar marketlere akın ederek stok yapmaya başladı.

İran'da dün 54 kişi daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede ölüm sayısı 291'e yükseldi.

Dün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk vaka görüldü. Ülkede eğitime ara verildi ve Bakanlar Kurulu acil gündemli toplandı.

Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 00.30'da bir basın açıklaması yaparak ülkede ilk Koronavirüs vakasının tespit edildiğini söyledi. Koca, hastanın 'mahremiyeti' için vakanın hangi şehirde olduğu bilgisini vermedi.