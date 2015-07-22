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Ekonomi

'Doktor Kıyamet' Marc Faber: ABD borsaları çökebilir

Kötü tahminleri nedeniyle doktor kıyamet olarak bilinen Faber ABD borsalarında yüzde 20 ila 40 arasında düşüş beklediğini açıkladı

22 Temmuz 2015 22:04

Piyasalarda gerçekleşen kötü tahminleri nedeniyle Doktor Kıyamet olarak bilinen analist Marc Faber, ABD borsalarının yüzde 20 ile 40 arasında düşüş yaşayabileceğini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Faber, "Son günlerde hisselerde yükselişten çok düşüş görüyoruz ve son 12 aya bakıldığında yeni düşüşler oldukça yüksek" dedi.

Doktor Kıyamet, "Bu da borsaların hali hazırda düşmeye başladığı anlamına geliyor" diye devam etti.

Faber, "ABD borsaları çok kolay yüzde 20 ile 40 arasında bir düşüş yaşayabiir. ABD dışında sıkıntı yaşayan diğer borsalarda aşağı yönlü risk daha düşük" diye devam etti.

Faber, uzun yıllardır ABD borsaları için çöküş uyarısı yapıyor ama Wall Street son yedi yıldır yükselişte.

ABD dışında, Asya'da yaşayan Faber, Asya'da ekonomilerde büyüme yaşanmadığını, bazı ülkelerin ekonomik durgunluk içinde olduğunu da söyledi.

Dünya ekonomisini canlandıracak bir güç görmediğini ifade eden Faber, Avrupa'daki sıkıntıları "akut" sorunlar olarak tanımladı.

 

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