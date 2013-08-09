'Doktor kıyamet' Faber: Borsada 1987 benzeri çöküş yaklaşıyor

"Doktor Kıyamet" lakabıyla tanınan yatırım gurusu Marc Faber, Wall Street'te 1987 yılında yaşanan benzer bir krizin yaklaştığını ve piyasaların yüzde 20 düşebileceğini söyledi.



Yatırımcı Marc Faber'den takma adına yakışır bir öngörü geldi.

"The Gloom, Boom and Doom Report"un editörü ve yayımcısı Faber, Wall Street'in 1987 yılındaki büyük çöküşe benzer bir çöküş yaşayacağını ve yıl sonunda yüzde 20 düşeceğini söyledi.

CNBC yayınına katılan Faber, "1987 yılında çok güçlü bir ralli vardı. Ancak kazanımlar rallinin artış hızında yükselmiyordu. Çöküşten önce son ralli 25 Ağustos'ta gerçekleşti, burada gitgide daha az hissenin son yılın zirvesine ulaştığı görüldü. Diğer bir deyişle, rekor kıranlar listesi daralıyordu" dedi.



170 hisse yılın dip seviyesinde



Faber 1987 yılındaki çöküş öncesinde yaşanan bu durumu Wall Street'te günümüzde yaşanan gidişata benzetti ve şöyle dedi: "Geçtiğimiz iki güne (Salı ve Çarşamba) bakarsanız piyasaların tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın olduğunu görürsünüz. Ancak hisseleri incelerseniz tam 170 hissenin yılın en düşük seviyesine geriledğini görürsünüz. Bu çok yüksek bir rakam" diye konuştu.

Faber'in bu açıklaması ABD'de borsaların çok az sayıda firmanın performansına bağlı olarak hareket etmeye başladığını gösteriyor.

Ünlü yatırımcıya göre toplam 10 ila 50 şirket borsayı yukarı doğru çekerken geri kalan şirket hisseleri çoktan zirve yaparak düşüşe geçmeye başladı.

Dünya genelinde büyük çaplı parasal genişleme ve düşük faiz oranlarının da sona ermeye yaklaştığını kaydeden Faber, bütün bunların borsada olası bir çöküşte ektili olacağını belirtti.



1987'de ne oldu?



"Kara Pazartesi" olarak da bilinen 19 Ekim 1987 çöküşünde dünya genelinde borsalar büyük bir düşüş yaşadı.

Hong Kong'dan başlayarak bütün dünyaya yayılan ve Wall Street'in bir günde yüzde 20'nin üzerinde düşmesine neden olan krizin gerekçeleri arasında otomatik hisse satış programları, piyasaların aşırı değerli olması, likidite ortamı ve piyasa psikolojisi gösterildi.

Krizden önceki yıl içerisinde Wall Street yıllık bazda yüzde 44 yükseliş kaydetmişti. Ancak İngiltere'de meydana gelen bir fırtına nedeniyle piyasaların kriz önceki hafta boyunca kapalı kalması ve bunun Wall Street'te yarattığı düşüşler; ABD hazine bakanının düşen fiyatlarla ilgili endişelerini dile getirmesi ve de ABD'nin Basra Körfezi'nde bir İran petrol platformunu bombalamasının piyasalarda yol açtığı panik de çöküşün etkenleri arasında sayılıyor.