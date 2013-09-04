'Doktor Kıyamet' altından vazgeçti

Son dönemde altın yatırımını destekleyen açıklamalar yapan ''Doktor Kıyamet'' lakaplı ünlü yatırımcı Marc Faber, yeni gözdesinin ABD Hazine Tahvilleri olduğunu söyledi.



Gloom, Boom & Doom adlı bloguyla ünlüler Doktor Kıyamet lakaplı Marc Faber, en kârlı yatırım olarak favori tercihini uzun zamandır altın olarak tutuyordu.

Ancak ünlü yatırımcı Suriye gerginliğinin ertelenmesinin etkisiyle değer kaybeden altın fiyatlarının ardından yeni gözdesinin ABD Hazine Tahvilleri olduğunu açıkladı.

CNBC’ye özel açıklamalar yapan Faber, “Altın fiyatları çok ucuz seviyeden yükselmeye başladı. Altındaki algı düzeldi. Büyük bir değer artışı gördük. Artık bundan sonra yeniden düşüş görülecektir” dedi.



Yeni gözdesi hazine tahvili



Faber, yatırımcıların altın yerine diğer bir klasik güvenli liman ABD Hazine Tahvilleri'ne yönelmesi gerektiğini ifade etti.

Doktor Kıyamet, “ABD Hazine Tahvilleri’nde alıcılı bir seyir gözlüyoruz. Eğer borsalarda değer kaybı yaşanmaya devam ederse yatırımcıların Hazine Tahvilleri’ne akın ettiğini görebiliriz” dedi.

Faber, yatırımcıların henüz güvenli liman arayışında olmadığını, borsalarda büyük çaplı düşüşler görülmesi durumunda bahsettiği şeyin gerçekleşeceğinin de altını çizdi. Altın fiyatları Haziran’da gördüğü düşüşten bu yana yüzde 20 değerlenmiş durumda.