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Doktor, kemoterapi gören hastalara şarkı söyleyip, zeybek oynadı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'deki Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor Mehmet Bayındır, kanser hastalarının kemoterapi gördüğü serviste orkestra eşliğinde hastalara şarkı söyledi, birlikte zeybek oynadı

28 Aralık 2017 20:39

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'deki Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde doktor Mehmet Bayındır, kanser hastalarının kemoterapi gördüğü serviste orkestra eşliğinde hastalara şarkı söyledi, birlikte zeybek oynadı.
Katip Çelebi Üniversitesi\'ne bağlı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde operatör doktor Mehmet Bayındır, kemoterapi gören kanser hastalarına moral vermek için düzenlenen yılbaşı eğlencesinde, orkestra eşliğinde şarkı söyledi. Üzerinde beyaz önlüğü ile Kerimoğlu zeybeği oynayan Bayındır\'a ellerinin üzerinde damar yolunu açan aletleri olmasına karşın, hastalar da büyük bir coşkuyla eşlik etti. Bazı hastalar ise koltuklarda oturup alkışlayarak şarkıya katıldı. Hastane duvarları kırmızı balonlarla süslenirken, hemşireler de ellerinde eldivenlerle alkış tuttu.

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