-DOKTOR İNTİHAR MI ETTİ? ERZURUM (A.A) - 22.04.2011 - Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli acil tıp uzmanı doktorun odasında ölü olarak bulunmasına ilişkin yeni bulgulara ulaşıldı. Acil Tıp Uzmanı Dr. Fatih Bilge'nin, sabah acil servisteki doktor odasında yapılan incelemede anestezide kullanılan tıbbi bir malzeme tespit edildi. Yapılan incelemede, Bilge'nin bulunduğu kanepenin yanında ''Propofol'' yazılı bir şişe ile ucunda kan lekesi bulunan enjektör bulundu. Ayrıca doktorun ayak bileğinde iğne izleri ve sol ayak iç kısmında plaster bandının yapıştırılmış bir şekilde bulunduğu belirlendi. Yetkililer, genellikle anestezide kullanılan ''Propofol'' adlı tıbbi malzemenin, hastaları uyutmak için kullanıldığını, aşırı dozda alındığında solunum sistemini durdurduğu ve yüksek dozda alındığında ise ölüme neden olduğunu belirttiler.