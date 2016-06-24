Doktor yanlışlıkla hastanın sağlam ayağını kesti

Azerbaycan'da bir doktor sol ayağının kesilmesi konusunda teşhis koyduğu hastanın yanlışlıkla sağ ayağını kesti.



Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de diyabet hastası olan 82 yaşındaki Terlan Eliyeva, Sağlık Bakanlığı Angioloji ve Mikrocerrahi Merkezi'nde, Doktor Valeh Kerimov tarafından muayene edildikten sonra hastanın sol ayağın kesilmesi gerektiği teşhisini koydu.



Teşhis konulmasının ardından hasta ameliyata alındı. Her şey buraya kadar normalken, ameliyattan çıkan 82 yaşındaki kadını gören yakınları gözlerine inanamadılar.



Çünkü, yaşlı kadının iltihaplı olan sol ayağı yerine sağlam olan sağ ayağının kesildiğini fark ettiler.

Mekanik hata nedeniyle kesilmiş!

Operasyonu gerçekleştiren Sağlık Bakanlığı Angioloji ve mikroşirurjikal Merkezinin Doktoru Valeh Kerimov yaptığı açıklamada, hastanın her iki ayağında da kangren olduğunu ifade ederek, mekanik bir hata nedeniyle hastanın sol ayağının yerine sağ ayağının kesildiğini itiraf etti.



Doktor Kerimov konuşmasına şöyle devam etti: "82 yaşındaki kadının hiçbir ayağına kan gelmiyor, kangren var. Sol ayakta süreç daha fazla, sağ ayakta ise azdır. İki ayaktan biri - sol ayağı daha önce kesilmeliydi. Hastanın hayatını kurtarmak için acil ameliyat edildi. Operasyon sırasında mekanik hatadan dolayı yanlışlıkla sağ ayağı kestik. Zaten hastanın sol ayağı da normalde kangrenden dolayı kesilmeliydi. Sonuç böyle oldu."



Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili özel bir komisyon oluşturdu ve araştırmalara başladı.