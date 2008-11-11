'Doktor' Ferrari'yi test edecek



MotoGP dünya şampiyonu Valentino Rossi, Ferrari Formula 1 takımı için test sürüşü yapacak. İtalyan yarışçı, gelecek hafta Mugello Pisti'nde direksiyon başına geçecek.





'Doktor' lakaplı MotoGP pilotu Valentino Rossi, bir kez daha Ferrari Formula 1 otomobili test etmeyi istediğini söyledikten kısa süre sonra takım yetkililerinden olumlu yanıt aldı.



Takım başkanı Stefano Domenicali, Ferrari ile son testini 2006'da yapan Rossi'nin, 20 ve 21 Kasım'da, F-2008'i test edeceğini açıkladı.



Ferrari pilotları Felipe Massa ve Kimi Raikkonen 2008 sezonunda şampiyonluğa ulaşamadı ama, Ferrari markalar şampiyonasının galibi oldu.



Bununla birlikte, geçen ay MotoGP'de sekizinci dünya şampiyonluğunu elde eden Rossi, 2 tekerlek üzerinden 4 tekerleğe geçip Ferrari adına yarışacağı yönündeki söylentileri sürekli olarak yalanlıyor.



29 yaşındaki sürücü, 2 yıl sonra Yamaha ile sözleşmesi sona erdiğinde böyle bir transfer için fazla yaşlı olacağını söylüyor.



Rossi, aralık ayı başında da Britanya Rallisi'nde Ford ile yarışmayı planlıyor

