Doktor, doğum yapan kadının karnında cep telefonu unuttu!

Ürdün'ün başkenti Amman'da sezaryenle doğum yapan bir kadın, doğumu gerçekleştiren doktorun karnında cep telefonu unuttuğunu ve olayın da karnındaki telefonun titremesiyle ortaya çıktığını iddia etti. Skandalı meclise taşıyan bir vekil, hükümetin istifasını istedi.

Gulf News’un haberine göre, Hanan Mahmoud Abdul Karim adlı 36 yaşındaki bir kadın Amman’daki bir özel hastanede sezaryenle doğum yaptı.

4.8 kilo ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getiren kadın bebeğiyle eve döndükten bir süre sonra karnında bir titreşim hissetti. Bu olayla beraber kadının karnındaki sancılar da arttı.

Kentteki bir devlet hastanesine kaldırılan kadının röntgeni çekilince 7 santimlik bir yabancı cisim tespit edildi. Derhal ameliyata alınan kadının karnından bir cep telefonu çıktığı ileri sürüldü.

Meclis'e taşındı

Olay Ürdünlü Milletvekili Salim Al Bataynah tarafından Meclis’e de taşındı. Al Bataynah 21’inci yüzyılda böyle bir hatanın kabul edilemeyeceğini belirterek hükümetin istifasını istedi.

Ürdün sağlık bakanlığı ise kendilerinde böyle bir olaya ilişkin bilgi bulunmadığını kaydederek olayın araştırılacağını duyurdu.