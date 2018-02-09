Doktor belediye başkanı tabip odası üyeliğinden istifa etti

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT Belediye Başkanı ve aynı zamanda çocuk doktoru olan Nevzat Doğan, Türk Tabipler Birliği (TTB) yönetimine tepki göstererek, Tabip Odası üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, makamında düzenlediği basın toplantısında, TTB\'ye tepkisini dile getirerek, Tabip Odası üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Türkiye\'nin imkanlarıyla yetişmiş hekimlerin temsilcilerinin açıklamasının kabul edilemez olduğunu belirten Doğan, şöyle konuştu:

\"Türk milletinin vergileriyle devletimizin imkanlarıyla yetişen biz hekimler, tabi ki önce ülkemizin, milletimizin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Tabipler Birliği yönetiminin geçen günlerdeki açıklaması hepimizi, biz vatanını, milletini, bayrağını, devletini, değerlerini canı gibi seven hekimleri ve milletimizi derinden üzmüştür, yaralamıştır. Çanakkale\'de bu vatan, bu bayrak, bu millet için canını feda eden tıbbiyeliler başta olmak üzere bütün şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Ülkemizin, devletimizin bir anlamda bekası mücadelesi verilirken, bir anlamda yeni bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi verilirken, Afrin\'de, Fırat Kalkanı\'nda PKK, PYD, IŞİD, FETÖ benzeri hatta Avrupa\'nın hatta Amerika\'nın içinde olduğu maşası olarak kullandığı bu örgütlerle mücadele verilirken, Türkiye\'nin imkanlarıyla yetişmiş hekimlerin temsilcisi pozisyonundaki bir birliğin bu açıklaması kabul edilemezdir.\"

Başkan Doğan, Türk Tabipler Birliği\'ni kınayarak, \"Biz vatanını, milletini, bayrağını, devletini seven hekimler olarak tabi ki birliğin de vatanımızın, milletimizin, bayrağımızın tarafında olmasını bekliyoruz. Tabipler Birliği\'nin bu açıklaması, Türkiye düşmanlarını memnun etmiştir; bizleri derinden yaralamıştır. Dolayısıyla böyle bir birliğin yönetiminin çatısı altında bir üye olarak bile bulunmama kararı aldım. 30 yıla yakındır birçok görüşlerine katılmadığım halde üyeliğimi sürdürdüğüm Tabip Odası üyeliğinden, Tabipler Birliği\'ni en derin şekilde kınayarak istifa ediyorum\" dedi.



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