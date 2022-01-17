İlaçla uyuttuğu hastasına cinsel saldırıda bulunan doktor Barış Yağcı tutuklandı

Uşak'ta rahatsızlanan Y.G. (21), muayene için gittiği hastane acil servisinde görevli pratisyen doktor Barış Yağcı'nın (46) kendisini verdiği ilaçlarla uyuttuktan sonra cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yağcı tutuklandı.

Olay, 13 Ocak'ta gece saatlerinde Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Y.G. isimli kadın rahatsızlanınca Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Covid-19 şüphesi ile pandemi acil servisine yönlendirildi. İddiaya göre, acil serviste görevli pratisyen doktor Barış Yağcı, muayenenin ardından Y.G.'ye kendi odasında serum taktırıp, ilaç içirdi. Sabah saatlerinde Yağcı'nın odasında uyanan Y.G., karşı kanepede uyuyan doktoru uyandırmadan ayrıldı. Y.G., savcılığa giderek doktor Barış Yağcı hakkında cinsel saldırı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, doktor Barış Yağcı polis tarafından gözaltına alındı. Yağcı'nın ifadesinde "Üzerime iftira atılmaktadır, suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Yağcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yağcı'nın 'kundaklama' ve 'sahipsiz hayvanı öldürmek' suçlarından kaydı var

Öte yandan Barış Yağcı'nın 'kundaklama' ve 'sahipsiz hayvanı öldürmek' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Yağcı'nın 2018 yılında Uşak'ta iki araç ve iki apartmanı kundaklama şüphesiyle gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 2020 yılında ise Kabahatler Kanunu'na göre, 'sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. (DHA)