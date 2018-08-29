Doktor, ameliyatına girdiği hastasına narkoz altındayken tecavüz etti!

T24

Rus moda tasarımcısı Erika Bykova, göğüslerini büyütmek için estetik ameliyat olmasının ardından, hâlâ narkoz altındayken doktorunun tecavüzüne uğradığını belirterek şikayetçi oldu. Anestezi uzmanı doktor Yury Chernikov ise cinsel ilişki olduğunu kabul etti, ancak Bykov’un ‘rızası’ olduğunu söyledi.

Dailymail’de yer alan habere göre Rus polisinden yapılan açıklamada 59 yaşındaki doktorun Samara kentinde hakim karşısına çıkacağı ve cinsel saldırı suçundan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Polisteki ifadesine göre Chernikov, Bykova’yla ameliyatından dakikalar sonra cinsel ilişkiye girdiğini kabul ederek yaşananların ‘rıza’ya dayandığı savunmasında bulundu ve hastasının ‘kendini iyi hissettiğini’ söylediğini iddia etti.

“İnliyordum ama zevk aldığımdan değil çığlık atamadığım için”

Bir çocuk annesi Bykova ise katıldığı televizyon programında yaşananları, “İnliyordum ama zevk aldığımdan değil çığlık atamadığım için” dedi. 35 yaşındaki moda tasarımcısı şöyle devam etti:

“Hayatımda geçirdiğim ilk ameliyattı. Doktoru ameliyatımdan önce gördüm. Kaldığım koğuşa geldi ve olası komplikasyonlarla ilgili konuştu. Kocam ameliyata karşıydı, bana halihazırda güzel olduğumu söylüyordu.

Operasyon sonrasında çılgınca titriyordum ve bana ‘Kızım, her şey iyi olacak, her şey güzel olacak’ diyen bir ses duydum.

“Bana dokunuyordu ve sonrasında bir doktorun yapmaması gereken şeyler yaptı. Bana tecavüz ediyordu. Ben çaresiz bir durumdaydım. Her şeyin farkındaydım ama göz kapaklarım çok ağırdı ve onları tamamen açamıyordum bile. Onu üzerimden itmeye çalıştım ama bacaklarım hissizdi.”