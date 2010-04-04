Doktor ambulansta inek taşıyınca...

T24 - Pakistan'da pazardan aldığı ineği ambulansla evine götüren doktorun görevine son verildi.





Pakistan'ın Pencap eyaletinde uzun süre unutulmayacak bir olay yaşandı.



Gucarat kentinde görev yapan bir doktor, pazardan aldığı ineği evine götürmek için ambulansa yükledi.



Yolda polis tarafından durdurulan ambulansın içinden inek çıktı.



Sağlık Bakanlığı yetkilileri, olayı duyunca dehşete düştü ve doktorun görevine hemen son verildi.



Ülkede İngilizce yayınlanan Dawn gazetesinde de, kocaman bir ineğin ambulansın içinde arka bölümdeki bir demir çubuğa bağlanmış görüntüsüne yer verildi.







