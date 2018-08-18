Doktor adayına babasından staj hocalığı

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'deki Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Enver Tekin, tıp fakültesi öğrencisi olan oğluna, staj hocalığı yaptı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 4\'üncü sınıf öğrencisi Aytuğ Tekin (22), yaz stajı yapacağı hastane için Dr. Suat Seren Göğüs Hastanesi\'ni seçti. Hastanenin 6\'ncı Göğüs Hastalıkları Kliniği\'nde uygulama eğitimine başlayan doktor adayı Tekin\'e, babası Uzm. Dr. Enver Tekin de bir süre hocalık yaptı. Babasının yaptığı ameliyatlara gözlemci olarak katılan Aytuğ Tekin, serviste yatan hastalara yapılan günlük muayenelere de eşlik etti.

Babasını bir hekim olarak takdir ettiğini ve hekimlik mesleğine karar kılmasında çok etkili olduğunu ifade eden Aytuğ Tekin, \"Meslek seçimimde babam benim için her zaman bir rol model olmuştur. Hekimliğin kutsal bir meslek olduğunu babamdan öğrendim. Stajımı babamın görev yaptığı hastanede ve onun hocalığı ile yapmış olmak benim için unutamayacağım bir tecrübe oldu. Hastaneye kadar baba- oğul, hastane içinde ise hoca- öğrenci ilişkisi yaşadık. Uzm. Dr. Enver Tekin\'nin sadece iyi bir baba değil, aynı zamanda da iyi bir eğitmen olduğunu fark etmek benim için çok özel bir his. Kendisine hem bir evlat, hem de bir öğrenci olarak teşekkür ediyorum\" dedi.

Oğlunun eğitim hayatına bir eğitmen olarak dâhil olduğu için çok duygulandığını ifade eden Uzm. Dr. Enver Tekin ise, \"Aytuğ\'un eğitimiyle hep yakından ilgilenmeye çalışırım. Tıp okuyor olması benim için çok ayrı bir duygudur. Eğitimine katkıda bulunacak tecrübelerimi onunla hep paylaşırım zaten, ama resmi bir şekilde staj öğrencisi olarak bu şekilde onunla bir araya gelmek farklı, heyecan vericiydi. Staj yapacağı hastane tercihini ona bırakmıştım. Hastanemizde yapmaya karar verdi. 6\'ncı Göğüs Kliniği\'ndeki hocalarımızla birlikte çalıştı bir süre. Bu arada ben de ameliyat ortamını tanısın diye vakalara katılmasını sağladım. Cerrahiyi çok sevdi. Kim bilir belki de genel cerrah olmak isteyecektir. Umarım staj süresi boyunca ona iyi bir hoca olabilmişimdir\" diye konuştu.

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