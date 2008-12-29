'Dökme Kurşun'da 100 ton bomba yağdı

İsrail jetleri, Gazze'yi bombardımana dün de devam etti. Toplam 210 hedefe 100 ton bombanın atıldığı 'Dökme Kurşun' adlı operasyonun bilançosu ise giderek ağırlaşıyor. Dün 22 ayrı saldırıda 30 hedef daha vuruldu. Ölü sayısı 310'u bulurken yaklaşırken yaralı sayısı 1420 olarak açıklandı.Yaralılardan 150 kadarının durumunun ağır olduğu ve en az 80'inin hastanelere parçalanmış şekilde getirildiği açıklandı. İsrail jetlerinin güney Lübnan hava sahası üzerinde uçması çatışmaların her an bölgesel bir krize dönüşebileceği endişesini de artırıyor.Bölgedeki yerel kaynaklara göre, İsrail uçakları dün sabah Hamas tarafından kullanılan "Saraya" adlı güvenlik karargâhını bombaladı. En az 3 füze isabet eden ve bir kısmı cezaevi olarak kullanılan karargah yerle bir oldu. Bombardımanda ilk belirlemelere göre onlarca Filistinli öldü. Ölenlerin çoğunun Hamas'ın rakibi El Fetih üyesi kişiler olduğu ileri sürüldü. Enkaza dönen cezaevinde sağ kalan onlarca mahkum ise firar etti.Hamas kaynakları, İsrail'in bombaladığı hedefler arasında bir caminin de bulunduğunu ve bu saldırıda 2 kişinin öldüğünü kaydetti. İsrail savaş uçakları Hamas'ın kültürel simgesi olarak kabil edilen Gazze'deki İslam Üniversitesi'ni de bombaladı. İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine Hamas'a ait idari ve askeri binalar ile bazı sivil yerleşim birimlerini vurmaya devam edeceğini açıkladı.Halk operasyonların süreceği endişesiyle fırınlara koştu ve uzun ekmek kuyrukları oluşturdu. Gazze'deki Acil Hizmetler ve Ambulans Hizmetleri Başkanı Dr. Muaviye Hasaneyn, görevlilerinin halen yıkıntılar altından ölü ve yaralı onlarca kişiyi çıkarmaya uğraştıklarını kaydetti. Hasaneyn, hastanelerin morglarında yer kalmadığını, koridorların cesetler ve sedyelerle dolduğunu da belirtti.İsrail'in saldırısına ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Operasyona 60 kadar F-16 savaş uçağının katıldığı, 100 dolayında Hamas'a ait hedefin vurulduğu ve saldırılarda toplam 100 ton bomba kullanıldığı belirtildi. Operasyona "Dökme Kurşun" adı verildi. Bu ismin, Hanuka Bayramı'nda çocukların çevirdiği ve eskiden kurşundan yapılan fırdöndülerden aldığı ifade edildi.Bu arada İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, hava saldırılarıyla vurulan Gazze Şeridi'ne karadan girme ihtimalleri bulunduğunu da bildirdi. İsrail televizyonları da, İsrail ordusunun Gazze sınırı yakınlarına zırhlı birliklerini konuşlandırdığını duyurdu.İsrail ordusu da, muhtemel bir kara operasyonu için yedeklerini silah altına çağırıyor. Savunma Bakanı Ehud Barak'ın talebiyle, 4 bin 500 yedek askerin silah altına çağrılmasına onay verildi.İsrail istihbarat kaynaklarına yakın Debkafile sitesinin iddiasına göre, otomobil ve elektrik bile kullanılmayan cumartesi tatilinde (Şabat) saldırıya uğrayan Hamas'ın hazırlıksız yakalanmasının 2 nedeni var:Birincisi, 25 Aralık Cuma gününden itibaren İsrail medyası, İsrail kabinesinin onay verdiği operasyonun, en azından kabinenin kararı değerlendirmek için bir kez daha toplanana kadar ertelendiği haberini verdi. Bu da Hamas için yanıltıcı oldu. İkincisiyse, Mısır'ın, İsrail'in Şabat gününde saldırmayacağına dair "güvenilir" bilgi vererek Hamas'ı yanlış yönlendirmesi.