'Dökme Kurşun' operasyonu YouTube'da

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) basın bürosundan yapılan açıklamada, pazartesi gününden beri "youtube.com/user/idfnadesk" sitesinden yayımlanan bu videoların "dünyaya İsrail'in mesajını iletmeye katkıda bulunmak" amacını taşıdığı belirtildi.Açıklamada, dün abone sayısının 2 bini geçtiği ve bazı görüntülerin de 10 binden fazla izlendiği kaydedildi.Bu siyah beyaz görüntüler arasında, İsrail Hava Kuvvetlerinin roket atılan yerler, silah depoları ya da Hamas hükümetinin binası ve kaçakçılıkta kullanılan tüneller olarak belirtilen yerlere düzenlenen hava saldırıları bulunuyor. Bir görüntüde, Hamas'a ait olduğu belirtiler bir devriye gemisinin İsrail gemisinden atılan bir roketle tahrip edilmesi yer alıyor.FDI açıklamasında, bazı görüntülerin ise YouTube tarafından yayından kaldırıldığı belirtilirken, bundan üzüntü duyulduğu ifade edildi.İsrail'in Gazze Şeridi'ne cumartesinden beri yağdırdığı bombalar yüzünden ölenlerin sayısı 400'e yaklaşırken, bunlar arasında 39 çocuk bulunuyor. Yetkililer, bin 700'den fazla kişinin de yaralandığını belirtiyor.