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Spor

Dokic'ten aile içi şiddet itirafı

Sırp asıllı Avustralyalı tenisçi Jelena Dokic, aile içi şiddet gördüğü yönündeki haberleri doğruladı

08 Mayıs 2009 03:00

Sırp asıllı Avustralyalı tenisçi Jelena Dokic, aile içi şiddet gördüğü yönündeki haberleri ilk kez doğruladı

Wimbledon Tenis Turnuvası ve Sydney Olimpiyatlarında 17 yaşında yarı finale yükselerek adından söz ettiren Jelena Dokic'in, parlak geçmesi beklenen kariyeri, babası Damir ile yaşadığı sorunlar nedeniyle gölgelendi.

Avustralya vatandaşı olduktan sonra, 2001 yılında ailesiyle birlikte Sırbistan'a dönen Dokic'in, uzun süredir babasından dayak yediği konuşuluyordu. 26 yaşındaki tenisçi, bir dergiye verdiği röportajda, aile içi şiddet haberlerini doğruladı.

Sırbistan'daki aile evini terkederek yeniden Avustralya'ya yerleşen Dokic, babasının kendisini fiziksel ve ruhsal olarak taciz ettiğini söyledi.

Babasının tavırları nedeniyle derin bir buhran geçirdiğini belirten Dokic, "Eminim ki, hiçbir kadın tenisçi benim çektiğim acıları çekmemiştir. Bir dönem hiçbir şey beni mutlu edemiyordu. Bir başkasının hayatını yaşamak istiyordum" ifadelerini kullandı.

Dokic, tenise uzun süre ara verdikten sonra, bu yıl Avustralya Açık'a davet edilmiş ve çeyrek finale kadar yükselme başarısı göstermişti.

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