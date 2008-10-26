Doha'ya son iki bilet

Doha'nın son ikilisi belli oldu Teniste tek bayanlarda sezonun kapanış turnuvası olarak gösterilen, toplam 4.5 milyon $ ödüllü Sony Ericsson Championships'e katılacak son iki tenisçi de belli oldu.



Daha önce Jankovic, Ivanovic, Dementieva, Kuznetsova, Safina ve Serena Williams'ın katılmayı garantilediği Doha'daki turnuvanın son iki bileti Rus tenisçi Vera Zvorenava ile Venus Williams oldu.



4-9 Kasım tarihlerinde tek bayanlarda dünyanın ilk 8 tenisçisinin mücadele edeceği turnuvaya Zvonerava'nın bu ikinci katılışı. Rus raket 2004'te bunu başarmıştı.



3. kez bu turnuvada yer alacak olan Venus ise iki kez yarı final oynamıştı. Öte yandan Zvorenera dün Linz'de yarı finalde Marion Bartoli'yi 2-0 yenerek finale yükseldi. İkinci finalist Radwanska'yı 2-1 yenen Ana Ivanovic oldu.





