Doha Büyükelçisi Özer: Türkiye Katar'da kara gücüne ek olarak deniz ve hava gücü de mevzilendirecek

Katar merkezli El Cezire televizyonunun haberine göre, Büyükelçi Fikret Özer, “Katar ve Türkiye arasında 2014’te imzalanan anlaşmada, tüm kara, hava ve deniz güçleri Katar’da mevzilendirilecek” dedi. Özer, iki ülke arasında yürütülen müzakerelerde, gerekli altyapının inşası ve Türk askerinin mevzilendirilmesi ile ilgili safhanın belirleneceğini belirtti. Katar Büyükelçisi Özer, mevzilendirmenin ne zaman olacağını ve şu an kaç Türk askerinin Katar’da bulunduğunu açıklamadı. Özer, ‘’Katarlı kardeşlerimiz paylaşmak isterse, haberiniz olur. Biz misafiriz, onlar ev sahibi’’ ifadesini kullandı. Mehmetçiğin mevzilendiği üs 5 bin asker kapasitesine sahip. Türkiye, Mart 2015’te onaylanan anlaşma sonrasında, Ekim 2015’te başkent Doha’daki El Rayyan Üssü’ne ilk asker sevkiyatını gerçekleştirmişti.

ABD'ye donanma üssü

Yeni Şafaka'ta yer alan habere göre, bu gelişmenin, ABD’nin Katar’daki askeri üssü daimi hale getirme kararından sonra gelmesi dikkat çekti. Katar Savunma Bakanı Halid el-Atıyye, geçtiğimiz günlerde El-Udeyd Hava Üssü’nün genişletilerek daimi bir üs haline getirilmesini istediklerini söylemişti. Atıyye, 11 bin askerin bulunduğu üssün mevcut hava kuvvetlerinin yanı sıra ABD’ye ait deniz gücünü de barındırmasını istediklerini kaydetmişti.