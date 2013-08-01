Doğuya yönelen ihracatçı kazandı

Türkiye'nin, dünyanın önemli ithalatçı ülkelerinden Çin'e ihracatı, bu yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 1 milyar 766 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2012 sonu itibariyle 2 milyar 833 milyon dolar olan Çin'e ihracat, bu yılın ocak-haziran döneminde önemli oranda artış gösterdi.

Birçok sektörün çok önem verdiği Çin pazarına ihracat, 2012 yılının ilk yarısına göre yüzde 39 artarak yaklaşık 1,8 milyar dolara ulaştı. Söz konusu dönemde iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi de yüzde 18.7 artış kaydederek 13,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

En çok metal cevheri satılıyor

İhracat kalemleri açısından değerlendirildiğinde bu yılın Ocak-Haziran döneminde Çin'e yapılan metal cevherleri, cüruf ve kül ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 92 artarak 389,2 milyon dolardan 749,9 milyon dolara yükseldi. Anılan dönemde tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento ihracatı da yüzde 32 artışla 367,4 milyon dolardan 484,7 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde yaklaşık 3,5 katına çıkan pamuk ihracatı da 12.7 milyon dolardan 44,5 milyon dolara yükseldi.

İhracat 5 yılda yaklaşık üç katına çıktı

Yıllar itibariyle bakıldığında da 2007-2012 arası dönemde yaşanan küresel krize rağmen, Çin'e ihracatın hiç gerileme göstermemesi dikkati çekti. 2007'de 1 milyar 39 milyon dolar olan ihracat, 2012 sonunda yaklaşık 3 katına çıktı.

Bu yılın haziran ayında ithalatta Çin ilk sırada yer aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,4 artarak 2 milyar 73 milyon dolar olarak gerçekleşti.