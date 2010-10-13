-DOĞUŞTAN FANATİKLER BURSA (A.A) - 13.10.2010 - Türkiye'de çok sayıda anne ve baba, yeni doğan bebeklerini tuttukları futbol takımlarının renkleriyle giydirmeyi tercih ediyor. Alınan bilgiye göre, futbol takımlarının lisanslı ürün satışlarının yapıldığı mağazalar, taraftarı oldukları takımın renklerini taşıyan ürünlerle bebeklerini giydirmek isteyen ebeveynlerden de yoğun ilgi görüyor. Bu çerçevede özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor'un lisanslı ürünlerinin satıldığı mağazalar, ailelerin sıkça uğradığı mekanlar oluyor. Mağazalar da ailelerin bu yöndeki taleplerine yanıt verebilmek için bebek reyonlarını farklı çeşitlerle zenginleştiriyor. Aileler, söz konusu mağazalarda en fazla ilgiyi, yeni doğan bebekleri için tasarlanan, badi, şapka, önlük, eldiven, patik gibi ürünlerin yer aldığı ''Hastane çıkışı seti''ne gösteriyor. Bu set, Beşiktaş'ın ''Kartal Yuvası'' mağazalarında 49,95 ila 54,94 lira arasında, ''Galatasaray Store''da 59, ''Fenerium''da 65, Trabzonspor'un ''TS Clup'' mağazalarında 55 ve son şampiyon Bursaspor'un ''Bursastore'' mağazalarında ise 20 liradan satılıyor. Mağazalarda ''Hastane çıkış seti''nin yanı sıra tek satışı yapılan ''Badi''lerin de yoğun ilgi gördüğü bildirildi. ''Badi''ler, ''Kartal Yuvası''nda 24,95 ile 27,95 lira arasında, ''Fenerium''da 24,90 liradan, ''Galatasaray Store''da 27,95 liradan, ''TS Clup''da 23 ile 29.50 lira arasında, ''Bursastore''da ise 13 ile 15 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.