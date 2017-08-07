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Doğuştan duymayan Efe'nin işitme cihazını çaldılar!

"Efe o cihaz sayesinde hayata dönmüştü"

07 Ağustos 2017 10:10

Hırsızlar, kulakları doğuştan duymayan 7 yaşındaki Efe’nin işitme cihazını çalıp onu sessizliğe mahkum etti. 6 bin 500 euro’luk cihazı almaya gücü olmayan aile, “Efe o cihaz sayesinde hayata dönmüştü. Şimdi ne duyabiliyor ne de konuşabiliyor” diyor

Parkta çaldılar


Antalya’da doğuştan işitme engelli 7 yaşındaki Efe Yılmaz 5 yıl önce ameliyat oldu. Devletin karşıladığı ameliyatla kafasının içine bir çip takılan Efe 6 bin 500 euro değerindeki işitme cihazı sayesinde ilk kez sesleri duymaya başladı. Cihazla birlikte konuşmayı da öğrendi. Efe 4 gün önce evlerinin yakınındaki parka gitti. Birkaç saat sonra korku içinde eve döndüğünde işitme cihazı çalınmıştı.

Sürekli ağlıyor

Yeniden sessizliğe mahkum olan Efe büyük üzüntü yaşıyor. Baba Halil Yılmaz, “Devlet, işitme cihazını 7 yılda bir değiştiriyor. Bizim daha 2 yılımız var. Efe, şu an konuşamıyor, derdini anlatamıyor. Maddi durumum iyi olmadığı için cihazı alamıyorum” dedi. Hayırseverlerden yardım isteyen Anne Raziye Yılmaz “Oğlum artık duymadığı için sokağa çıkmaya korkuyor. Evde sürekli ağlıyor” diye konuştu.

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