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Ekonomi

Doğuş Otomotiv'den 17 milyon TL zarar

15 Mayıs 2009 19:39

Doğuş Otomotiv'in, 2009 yılı ilk çeyreğinde kurlarda meydana gelen hareketliliğin etkisiyle 17 milyon lira zarar ettiği bildirildi.

Doğuş Otomotiv'den yapılan yazılı açıklamada, 2005 yılından itibaren maliyet kontrolü hedefli "yalın yönetim" anlayışını tüm iş süreçlerine entegre eden şirketin, faaliyet karını geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 63 oranında artırarak 7 milyon liranın üzerine çıkardığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, ilk çeyrekte şirketin toptan satışları 10 bin 554 adet olarak gerçekleşti. Şirket aynı dönemde 16 milyon lira yatırım yaptı.

Otomotiv pazarı 2009'un ilk çeyreğinde yüzde 28 oranında daralırken Doğuş Otomotiv'in satışlarının pazar paralelinde gerçekleştiği ve yüzde 11,2'lik pazar payının korunduğu kaydedilen açıklamada, şirket cirosunun 415 milyon lira olarak gerçekleştiği belirtildi.

2009 ilk çeyreğinde 17 milyon liralık net zarar açıklayan Doğuş Otomotiv'den yapılan açıklamada, söz konusu zararın büyük ölçüde kurlarda meydana gelen hareketlilikten kaynaklandığı belirtildi.

Maliyet kontrolünü tüm süreçlere yayan şirket, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 19 milyon liralık tasarruf sağladı.

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