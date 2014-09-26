Doğuş Otomotiv Başkanı: Otomobil satacak komşu ülke kalmadı

Doğuş Otomotiv Başkanı Aclan Acar “İzmir ve Sakarya’daki üretimde amacımız komşulara ihracattı. Ancak civarda ülke kalmadı” dedi.

Doğuş Otomotiv, uluslararası GRİ standartlarında hazırladığı "Kurumsal Sorumluluk Raporu"nu Almanya'daki Volkswagen üretim üssünde açıkladı. Doğuş Otomotiv Başkanı Aclan Acar, bu toplantı sırasında güncel açıklamalar da yaptı.

Geçen yılın yarısı bile değil

Bu kapsamda, yılın ilk 8 ayın da otomotiv pazarındaki erimeyle ilgili yorum yapan Acar, bu senenin ilk 8 ayında otomobil satışlarının geçen yılın yarısına bile ulaşamadığını söyledi.

Bugün’den Sümeyra Kırca’nın haberine göre, Acar bu erimede Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) negatif etkisine dikkat çekti. Acar, "100 Euro’luk araç Türkiye'ye geldiğinde 300 Euro oluyor. Daha da tuhafı multimilyoner de düşük gelirli de aynı vergiyi ödüyor. Vergiler özellikle düşük gelirli için çok ağır. ÖTV'de hakkaniyet problemi var” dedi.

Pazardaki yüzde 20 daralmaya rağmen kendi paylarını yüzde 3 artırdıklarını ve yüzde 21'e çıkardıklarını ifade eden Acar, bu yılın ilk 8 ayın da 88 bin araç sattıklarını açıkladı. Acar ayrıca, ikinci el araba satışı yapan DOD’un 8 ay da 14 bin araca ulaştığını kaydetti.

Erbil pazarını dondurduk

Buna rağmen bölgedeki gelişmelerden olumsuz etkilendiklerini belirten Acar, şöyle devam etti: "İzmir'de 1200, Sakarya'da ise 1000 adet üretimi ancak yapıyoruz. Amacımız komşulara ihracattı. Ancak civarda ülke kalmadı. VW bize Irak distribütörlüğünü vermişti. Biz de 2013'te Erbil'de merkez açmıştık. 70 çalışan vardı, şimdi orayı dondurduk.”

Türkiye'nin otomotivdeki yeni yatırım arayışlarını da değerlendiren Acar, Renault ve Fiat'tan sonra Avrupa'dan otomotiv yatırımı gelmediğini hatırlatarak, şu konulara dikkat çekti: "Ortalama 17 milyon araç satılan Avrupa'da pazar 13 milyona geriledi. İspanya ve Hollanda'da pazar yüzde 40 küçüldü. Buradaki boşluğunu doldurmadan Avrupalı markaların başka bir ülkede yatırım fikri şu an için mümkün değil.”

Duygusal bakılmaz

Hükümetin yerli marka araç projesini de değerlendiren Acar, “Türkiye 850 binlik bir pazar. Bir model Türkiye'de ortalama 20 bin satıyor. Bu konu biraz detaylı konuşulması gerekiyor. Duygusal bakıp yatırım yapmak şirketlere göre değil” yorumunu getirdi.

9 bin ağacı kurtardı

Doğuş Otomotiv, genel merkez ve "Kurumsal Sorumluluk Raporu"na dahil olan 8 paydaşın A4 kağıt tüketiminde, 545 bin kilogram kağıt ve kar ton dönüşüme gönderildi. Böylece 9 bin 265 ağacın kesilmesi engellendi.