Doğuş Holding Gebze'deki AVM'sini sattı

Gebze Center AVM, otel ve ticari alanlar ile 2,000 metrekare yüzölçümüne sahip arsa niteliğindeki taşınmazlar 102 milyon 500 bin Euro’ya Seyir Gayrimenkul Yatırım AŞ'ye satıldı. Satış KAP'a bildirildi.

Geçen yıl kurulan şirketin sermayesi ise Credit Europe Bank'a ait. Merkezi Romanya'da bulunan Credit Europe Bank 1994 yılında işadamı Hüsnü Özyeğin tarafından kuruldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, KAP’a yapılan açıklamada dev AVM KDV hariç 102 milyon 500 bin Euro’ya Seyir Gayrimenkul Yatırım AŞ'ye satıldı. Açıklamada, TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ tarafından yapılan değerlemede Gebze Center AVM için 638 milyon 995 bin TL ekspertiz değerinin belirlendiği kaydedildi.

Doğuş GYO'nun KAP açıklamasında, satışın peşin ödeme şartıyla yapıldığı bildirildi.

50 bin TL sermayeli Seyir Gayrimenkul 11 Mayıs 2017’de kuruldu. Şirketin kurucusu Hollanda’da bulunan Credit Europe Bank… Şirketin yönetiminde Zınar Okçuoğlu ve Hüsrev Ateş Ergüler bulunuyor. 1994 yılında işadamı Hüsnü Özyeğin tarafından kurulan Credit Europe Bank'ın toplam 4500 çalışanı bulunuyor. Banka, 12 ülde faaliyet gösteriyor.