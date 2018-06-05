Doğuş Holding, Gebze'deki AVM'sini de satıyor

Doğuş Holding, Gebze’deki AVM’sini satmak için görüşmelere başladığı söylendi. Şirket, en son olarak 3 yıldır alıcı bekleyen Antalya’daki plazasını ekonomik koşulları gerekçe göstererek değerinin altına satmıştı.

Business HT’nin haberine göre Doğuş Holding’in gayrimenkul şirketi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Gebze Center AVM için de masaya oturdu.

Şirket, Gebze Center AVM, otel ve otomotiv showroomun bulunduğu ticari alanın tamamının satışı için Seyir Gayrimenkul Yatırım ile görüşmelere başladı. Toplam ekspertiz değerinin 661.3 milyon lira olduğu öğrenildi.

60.865 metrekarelik alanda AVM’nin yanı sıra Hyatt House Gebze ve Doğuş Oto Gebze otomotiv showroom bulunuyor.