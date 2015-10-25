Doğuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan için türkü yazdı

Son dönemde saksıyla verdiği çıplak pozlar ve AKP’ye yönelik açık desteğiyle adından söz ettiren şarkıcı Doğuş, yeni albümünde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için Karadeniz türküsü yazdığını söyledi. Doğuş, “Cumhurbaşkanımız Karadenizli, kendisi için bir tane Karadeniz türküsü yazdım. Çok damar değil, daha otantik. 'Beni de al yanına, burada darlanıyorum. Zaten ölmeyecek miyiz, ha bugün ha yarın' diye sözleri...” ifadelerini kullandı.

Doğuş’un Sabah gazetesinden Oğuzhan Toracı’ya verdiği söyleşisinin ilgili bölümü şöyle:

Müzikten ayrı kaldığınız süreç içinde sevenlerinizle aranızda değişim oldu mu?

Yapmış olduğum bir saçmalık vardı, bahsetmek istemiyorum, o olay sonrası değişim olmadı. Sonra, milli irademe sahip çıktığım dönemde ciddi kaybım oldu ama sonra sevenler geri geldi.

Politik açıklamalarınızı kastediyorsunuz...

Evet ama ben duygu adamıyım ve sevenlerimle arama siyaset girmez, girmemeli. Çünkü ben şarkılarımla onlara hitap ediyorum; onlar da anlıyorlar. Herkesin kendine göre bir siyasi görüşü var. Yeter ki tek devlet, tek bayrak olsun.

'Keşke siyasi görüşümü açıklamasaydım' demediniz mi?

Hayır, bugün Madonna bile "Obama'cıyım!" diyebiliyor.

Bazı sanatçılar, tuttuğu takımı bile söylemiyor...

Kalbin iyi olsun; eninde sonunda doğru yol gelip seni buluyor. İçinde pislik varsa, o pislik de seni buluyor. Demek zamanında bir hata yapmışım ki; bu bana su, elektrik olarak dönmüş. Bunu bir kere sindirmem lazımdı; sindirdim ve kapattım tüm olayları. Ya nefsimde, ya duygularımda, ya davranışımda hata vardı ya da şımarmıştım. Şimdi temiz yaşıyorum. O yüzden yaşamış olduğum hiçbir şeyden pişmanlığım yok.

Biraz da albümden bahsedelim...

Genel olarak bakarsak bir yıldır çalışıyoruz ama stüdyo aşamamız altı ay sürdü. Dokuz şarkı var, tamamının sözleri ve müzikleri bana ait. Sadece 'Beyazı Kırmızıya Vurun' şarkısında, müziği Cenk Eroğlu'yla birlikte yaptık. Bu şarkıya iki tane de versiyon yapıldı. Tam milli duygularla dinlenecek bir şarkı oldu.

Azerice şarkı var mı?

Yok ama Cumhurbaşkanımız Karadenizli, kendisi için bir tane Karadeniz türküsü yazdım. Çok damar değil, daha otantik. 'Beni de al yanına, burada darlanıyorum. Zaten ölmeyecek miyiz, ha bugün ha yarın' diye sözleri...