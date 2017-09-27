Doğuş Bilgiç'ten büyük başarı

İZMİR, (DHA)- PINAR Karşıyaka altyapısında yetiştikten sonra genç yaşta antrenörlüğe başlayan Doğuş Bilgiç, Karadağ\'a transfer oldu.

Genç takıma kadar Pınar Karşıyaka forması giydikten sonra henüz 18 yaşında İzmir Tofaş\'ta antrenörlüğe adım atan 21 yaşındaki Bilgiç, yeni sezonda Adriyatik Ligi takımlarından KK Sutomore\'da altyapı baş antrenörü olarak çalışacak. Karadağ\'da başarılı olmak istediğini söyleyen genç çalıştırıcı, en büyük hayalinin altyapısında yetiştiği Pınar Karşıyaka\'ya gelecekte antrenör olarak hizmet vermek olduğunu söyledi.

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