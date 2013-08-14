Doğuş, artık Darüşşafaka'nın sahibi

Darüşşafaka Doğuş Grubu'yla anlaştı. Edirne klubünü satın almaktan vazgeçen Doğuş Grubu, Erkekler İkinci Ligi'nde mücadele eden Darüşşafaka'yla yapılan görüşmelerden olumlu sonuç aldı.

Vatan gazetesinin haberine göre, Türkiye'nin önde gelen gruplarından biri olan Doğuş, buna göre Darüşşafaka’ya yapacağı yatırımlarla kulübü liglerde zirve mücadelesi verecek bir hale getirilecek. Darüşşafaka’da Doğuş Grubu adına Türk basketbolunun önemli oyunculardan İbrahim Kutluay ve Levent Topsakal'ın da aktif görev alması bekleniyor. Takımın başına ise geçtiğimiz aylardan Banvit'ten ayrılan Orhun Ene'nin geçeceği ağırlık kazandı.