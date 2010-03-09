Doğurunca hamile olduğunu öğrendi

T24 - İngiltere'de bir kadın, hamile olduğunu öğrendikten 3 saat sonra doğum yaptı.



Daily Telegraph'ın haberine göre, 21 yaşındaki Belinda Waite, son 9 aydır defalarca hastaneye gittiği halde, kendisine ciddi Hassas Bağırsak Sendromu (IBS) ve gut hastalığı bulunduğu söylendi.



Noel günü de elleri ve ayakları şişmiş vaziyette hastaneye kaldırılan Waite'a gut veya alerjisi olduğu söylenerek gönderildi.



6 Şubat'ta tüm vücudunda ağrılar hissettiği için tekrar doktora giden genç kadına, 3 aylık hamile olduğu "teşhisi konuldu". Aslında kadın 9 aylık hamileydi ve minik Louise 3 saat sonra dünyaya geldi.



Şoke olduğunu söyleyen Waite, "Bu tür şeyleri gazetelerde okursunuz ve böyle bir şeyin sizin başınıza gelebileceğini asla düşünmezsiniz. Benim de hiç aklıma gelmemişti. Birdenbire çocuk sahibi olduğumuza kimseler inanmadı" dedi.



Erkek arkadaşıyla birlikte yaşayan Waite, aylardır kendisini iyi hissetmediğini belirterek, "Aylar geçtikçe içimde bir şeylerin kımıldadığını hissediyordum. Ama hamile olduğum hiç aklıma gelmedi. Doktorların da aklına gelmediği görülüyor" diye konuştu.





