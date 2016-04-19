Doğurganlık hızında Şanlıurfa ve Şırnak şampiyon

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Doğum İstatistikleri-2015’ konulu araştırması yayınlandı. Araştırmaya göre, Doğu ve Güneydoğu bölgeleri toplam doğurganlık hızında ilk sırada yer alırken, Marmara ve Trakya bölgeleri 'En az doğurgan bölgeler' oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, “Doğum İstatistikleri-2015” konulu araştırması yayınlandı. Verilere göre, Türkiye’de geçtiğimiz yıl bir milyon 325 bin 783, Diyarbakır’da ise 43 bin 321 bebek dünyaya geldi. Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da canlı doğan bebek sayısı azaldı. Türkiye’de 2014 yılında bir milyon 345 bin 286 olan bebek sayısı, 2015 yılında bir milyon 325 bin 783’e geriledi. Diyarbakır’da ise 2014 yılında 44 bin 128 olan canlı doğan bebek sayısı 2015 yılında 43 bin 321’e geriledi. Diyarbakır’da geçtiğimiz yıl dünyaya gelen bebeklerin yüzde 51,4’ünü erkek, yüzde 48,6’sını ise kız bebekler oluşturdu.

Doğurganlık hızı genelde azaldı

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı 2015 yılında Türkiye’de önceki yıla göre 2.18’den 2.14’e, Diyarbakır’da ise 3.30’dan 3.21’e geriledi.

Doğurganlık hızına göre bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı Türkiye’de 2,14, Diyarbakır’da ise 3.21 olarak hesaplandı.

Doğu ve Güneydoğu sırada

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu iller Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki kentler oldu. 2015 yılında 4,38 çocuk ile Şanlıurfa ilk sırada yer alırken, Şanlıurfa’yı 4.01 ile Şırnak, 3,80 ile Ağrı ve 3,55 ile Siirt, 3,45 ile Muş, 3,41 ile Mardin, 3,40 ile Bitlis, 3,36 ile Van, 3,24 ile Batman ve 3,21 ile Diyarbakır izledi.

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu iller ise 1,53 çocuk ile Edirne ve Çanakkale oldu. Bu illeri 1,54 ile Kırklareli ve 1,55 ile Eskişehir ve Zonguldak izledi.

Kaba doğum hızı düştü

Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı, Türkiye’de 2014 yılında binde 17,4 iken 2015 yılında binde 16,9’a, Diyarbakır’da 2014 yılında binde 27,2 iken 2015 yılında binde 26,3’e geriledi. Diğer bir ifade ile 2014 yılında bin nüfus başına Türkiye’de 17,4 doğum düşerken, 2015 yılında 16,9 doğum düştü. Diyarbakır’da ise 2014 yılında 27,2 doğum düşerken, 2015 yılında 26,3 doğum düştü.

Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2015 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 33,2 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 29,5 ile Şırnak, binde 28,7 ile Ağrı ve binde 27,1 ile Van izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 10,4 ile Çanakkale oldu. Bu ili binde 10,5 ile Edirne, binde 10,7 ile Karabük, Kırklareli ve Giresun izledi.