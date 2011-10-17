T24 LogoT24 Logo
Dünya

Doğurganlık düğmesi gibi enzim  LONDRA (A.A)

17 Ekim 2011 01:12

-Doğurganlık düğmesi gibi enzim  LONDRA (A.A) - 16.10.2011 - İngiliz bilimadamları, doğurganlık düğmesi gibi hareket eden bir enzim keşfettiklerini açıkladılar.  Imperial College London Üniversitesinden bilimadamlarının yaptığı, sonuçları Nature Medice dergisinde yayımlanan araştırmada, SGK1 enziminin yüksek seviyelerinin, kısırlıkla bağlantısı olduğu, söz konusu enzimin düşük seviyelerinin de düşük olasılığını artırdığı tespit edildi.   Şu anda Warwick Üniversitesinde çalışan, araştırma ekibinin lideri Jan Brosens, araştırmanın bulgularıyla, doğurganlık ve düşük tedavilerinde yeni yaklaşımlar ortaya koyulabileceğini belirterek, gelecekte tüp bebek yöntemine geçmeden önce rahim duvarını SGK1 enzimini bloke eden ilaçlarla tedavi edebileceklerini söyledi. Jan Brosens ayrıca diğer bir potansiyelin de SGK1 enzimini seviyelerini yükselterek, doğum kontrolünü sağlama olabileceğini kaydetti.  Araştırma çerçevesinde, nedeni belirsiz kısırlık veya tekrarlanan düşükler nedeniyle tedavi edilen 106 kadının bağışladığı, rahim duvarından alınan doku örnekleri incelendi. Kısırlık tedavisi gören kadınların rahim duvarlarında SGK1 enzimi yüksek, tekrarlayan düşükler yapan kadınlarınkinde ise düşük seviyelerde tespit edildi.  Dünyada çocuk doğurma yaşındaki insanların yüzde 9 ila 15'inin kısırlık sorunu yaşadığı biliniyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24