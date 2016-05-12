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Dünya

Doğurduğu bebeğini çöpe atıp, okul gezisine devam etti

Bebeğini çöp kutusuna atarak gezisine devam eden üniversite öğrencisi Prag'da gözaltına alındı

12 Mayıs 2016 21:28

Makedonya'da bir üniversite öğrencisinin, arkadaşlarıyla çıktığı gezi sırasında Sırbistan sınırındaki bir tuvalette dünyaya getirdiği bebeği çöp kutusuna attığı bildirildi.

posta.com.tr'nin haberine göre, Makedonya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 23 yaşındaki üniversite öğrencisinin, 7-8 aylık hamileyken arkadaşlarıyla çıktığı gezi sırasında Sırbistan sınırındaki Tabanovce'de pasaport kontrolü için beklerken sancılandığı ve yakındaki tuvalete giderek doğum yaptığı ifade edildi.

Bebeğini çöp kutusuna atarak geziye devam üniversite öğrencisinin, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'daki bir jinekoloji kliniğinde tedavi edildikten sonra gözaltına alındığı belirtildi.

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