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Doğurduğu bebeği öldürüp, çöpe attı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA’da, birlikte olduğu kişiden dünyaya getirdiği bebeği öldürüp çöp konteynerine atan 20 yaşındaki S

18 Kasım 2017 22:22

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA’da, birlikte olduğu kişiden dünyaya getirdiği bebeği öldürüp çöp konteynerine atan 20 yaşındaki S.G., tutuklandı.
Olay, dün sabaha karşı İskender Mahallesi\'nde meydana geldi. Belediyenin temizlik çalışanları, çöpleri boşaltmak için açtığı konteynerde bebek cesediyle karşılaşınca, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaptıkları çalışmayla bebeği S.G.\'nin dünyaya getirdiğini belirledi. Bebeğin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılırken, S.G. ise gözaltına alındı.
S.G.\'nin, emniyetteki ifadesinde, birlikte olduğu kişiden dünyaya getirdiği bebeği öldürüp, çöpe attığını söylediği ifade edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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