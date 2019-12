Doğu'nun en büyük alışveriş merkezi açılıyor

Sanko Holding, 145 milyon dolar yatırım yaptığı ilk alışveriş merkezi olan "Sanko Park Alışveriş Merkezi"ni açıyor.



Gaziantep'te Sarıgüllük Mahallesinde yapılan Sanko Park Alışveriş Merkezi, 17 Nisanda hizmete girecek, resmi açılışı ise mayıs ayında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor.



Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin en büyük alışveriş merkezi olan Sanko Park, toplam 126 bin 702 metre karelik inşaat alanına sahip.



Sanko Park, bölgedeki ilk buz pisti, eğlence ve sağlık merkezleriyle de ilklere imza atıyor.



Bünyesinde 9 bin 500 metre karelik alanda hiper marketin yanında 60 bin metre karelik kiralanabilir alanda 216 tane ulusal ve uluslararası mağaza, 4 bin metre karelik eğlence ve oyun alanı, 340 metre karelik buz pisti, 14 bovling salonu, 9 sinema salonu, fitnes ve SPA merkezi, fast food, kafe ve restoranlar ile 1,200 araçlık kapalı otoparkı var.



Ulusal ve uluslararası büyük markaların yerlerini ayırdığı Sanko Park'ın kent ekonomisine ve istihdamına canlılık getirmesi bekleniyorken, doğrudan 2 bin 500 kişiye iş sağlayacak.



Devamı gelecek



Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Sanko Park Alışveriş Merkezinin yatırım tutarının 145 milyon dolar olduğunu bildirdi.



Türkiye'nin ekonomik kriz ortamından geçtiği ve Sanko'nun böyle bir ortamda büyük bir yatırıma imza attığının belirtilmesi üzerine Konukoğlu, "Bizim tüm yatırımlarımız devam ediyor. Yatırımlarımızı durdurmadık. Zaten en iyi yatırım böyle zamanlarda yapılır, en ucuz yatırım da bu zaman yapılır. Yatırımlarımız bitene kadar devam edecek" dedi.



Sanko Grubu'nun ilk alışveriş merkezinin Sanko Park olduğunu ifade eden Konukoğlu, "Alışveriş merkezlerinin devamı gelecek, inşallah ileride başka şehirlerde devamı gelecek" diye konuştu.



Suriye’den ziyaretçi bekleniyor



Sanko Park'ta şu anda alan kiralamanın yüzde 80'i ve mağaza kiralamanın yüzde 65-70'i bulduğuna, her gün dolumun arttığına işaret eden Konukoğlu, doğrudan 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacaklarını vurguladı.



Konukoğlu, Gaziantep'in yüksek tüketim potansiyeli olduğuna dikkati çekerek, "Kentte alışveriş merkezinden eğlenceye kadar böyle komple yapı yoktu. Sanko Park, kentin sosyal yaşamına da katkıda bulunacak, Gaziantep'in havasını değiştirecek. Şanlıurfa, Kilis, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve çevre illerin yanında komşu ülkelerden, Suriye'den de ziyaretçi bekliyoruz" dedi.



‘Ekonomide patlama’



Abdulkadir Konukoğlu, Türkiye ekonomisine ilişkin görüşlerini ise şöyle açıkladı:



"2009 yılının üçüncü, dördüncü çeyreğinden sonra biraz toparlanmaya başlar. Yavaş yavaş ivme devam eder. Ama en büyük patlama 2011'de olur, tamamen krizden çıkılmış ve para kazanılacak bir yıl olur.



Hükümetin krize karşı açıkladığı tedbir paketleri bazı sektörlere yansıdı, ama reel sektörün bazılarına daha yansımadı. Ama zaman içinde yansıyacak. Tabii paketler açmak kolay değil, çok zor. Hükümete de hak vermek lazım. Ama bunları tek tek açıklamaktansa birden açıklamak acaba daha mı iyi…Onu biz, ekonomistler kadar bilmiyoruz. Ama sadece şunu biliyoruz; yangının üzerine bir kova su atarsan alevlenir, tankerle su döktüğün zaman söner…"



‘İşsizlik ithalatın önü kesilince azalır’



Faaliyet gösterdikleri tekstil ve bazı sektörlerde geçen yıl istihdamda azalma olmasına karşın Sanko Holding genelinde istihdamın arttığına dikkati çeken Konukoğlu, "Hatta geçen ay Adıyaman'da 250-300 yeni işçi aldık" dedi.



Konukoğlu, ülke genelinde insanların tüketimlerinin düştüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:



"Düşüş var çünkü her şey ithal. Her şey ithal olunca insanlar işsiz kaldı. İthalatın önü kesildiği müddetçe Türkiye'de işsizlik azalır. İthalat arttıkça işsizlik artar, o da insanları harcamalarını düşürür. Bütün dünya önce kendi sektörlerini koruyor, bizim kapımız ise herkese açık. Dolar da düştü, herkes ithal ediyor."